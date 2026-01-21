농협상호금융, 전자금융 사고 사전 차단 위한 3자 업무협약 체결

농협상호금융은 한국인터넷진흥원(KISA), 아톤(ATON)과 함께 '전자금융 사고예방을 위한 피싱·스미싱 공동 대응 업무협약'을 체결했다. 농협중앙회 제공

농협상호금융은 한국인터넷진흥원(KISA), 아톤(ATON)과 함께「전자금융 사고예방을 위한 피싱·스미싱 공동 대응 업무협약」을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 ▲ 농협상호금융의 대고객 채널(NH콕뱅크) ▲ KISA의 악성 URL 등 피싱범죄 대응 정보 ▲ ATON의 AI 기반 실시간 탐지 기술 등을 결합한 「피싱·스미싱 방지 서비스」 도입(2월 중)을 앞두고, NH콕뱅크 고객의 자산 보호 및 선제적 전자금융 사고 예방 체계 구축을 위해 마련됐다.

’피싱·스미싱 방지서비스’는 NH콕뱅크 내 메뉴를 통해 별도 앱으로 연동되어 가입할 수 있다. 특히, NH콕뱅크 이용 고객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있어, 스미싱 위협이 실제 금융 피해로 이어지는 고리를 끊어낼 수 있을 것으로 기대된다.

김경진 상호금융 대표이사 직무대행은 “전자금융 사기로부터 고객의 소중한 자산을 지키는 일은 농협의 최우선 과제이자 사회적 책무”며 “고객들이 안심하고 거래할 수 있는 안전한 디지털 금융 환경을 만들겠다”고 밝혔다.

