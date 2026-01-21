팀네이버·한국은행, 글로벌 중앙은행 최초 전용 AI 플랫폼 구축 완료

팀네이버와 한국은행은 금융·경제 분야에 특화된 전용 생성형 인공지능(AI) 서비스 ‘BOKI(Bank Of Korea Intelligence)’ 운영을 시작했다고 21일 밝혔다. 네이버 제공

팀네이버와 한국은행은 금융·경제 분야에 특화된 전용 생성형 인공지능(AI) 서비스 ‘BOKI(Bank Of Korea Intelligence)’ 운영을 시작했다고 21일 밝혔다.

이날 한국은행 컨퍼런스홀에서 열린 ‘한국은행·네이버 공동 AX 컨퍼런스’에는 네이버 이해진 이사회 의장, 최수연 대표, 네이버클라우드 김유원 대표를 비롯해 한국은행 이창용 총재, 과학기술정보통신부 류제명 제2차관 등이 참석했다.

보안과 신뢰가 핵심인 중앙은행 환경에 맞춰 민관 협력으로 구현된 전용 AI 플랫폼이며, 전 세계 중앙은행 가운데 자체 AI 플랫폼을 구축해 운영 단계에 적용한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다고 회사는 설명했다.

이해진 의장은 인사말에서 “국가 경제의 근간이 되는 한국은행의 방대한 데이터는 그 자체로 대한민국의 중대한 전략 자산”이라며 “이번 프로젝트는 기술의 속도뿐 아니라 신뢰와 안정성도 함께 고려해야 한다는 공감대 아래 팀네이버의 모든 역량을 집중해 추진했다”고 말했다.

이어 “한국은행의 업무 문화를 혁신하는 실질적인 도구가 되는 것을 넘어 대한민국의 금융 경제 분석 역량을 한 차원 높이고 국가 전반의 경쟁력을 강화하는 밑거름이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.

외부 네트워크와의 완전 분리로 한국은행 내부망인 온프레미스(On-premise) 환경에 구축돼 데이터 유출 우려를 원천 차단한 것이 특징인 이 서비스는 폐쇄망 내에서 AI 학습과 추론이 완결되도록 설계, 최고 수준의 보안이 요구되는 국가 핵심 기관의 가이드라인을 완벽히 충족함과 동시에 생성형 AI를 업무에 안전하게 활용할 수 있는 최적의 기반을 마련했다.

네이버클라우드는 이번 사업에서 클라우드 인프라와 초거대언어모델(LLM) 등 AI 플랫폼 기반과 기술 지원을 제공했으며, 한국은행은 이를 기반으로 금융·경제 업무에 특화된 AI 애플리케이션을 직접 개발·운영한다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “앞으로도 공공과 금융을 포함한 다양한 산업에서 신뢰할 수 있는 AI 인프라와 서비스를 제공하며 대한민국 AI 경쟁력 강화에 기여해 나가겠다”고 말했다.

