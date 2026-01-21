덱스도 "나 뛰어넘었다" 극찬…'솔지5' 미코 김고은이 주인공?

넷플릭스 연애 리얼리티 ‘솔로지옥5’에 미스코리아 출신 김고은이 등장하며 관심이 쏠리고 있다.

20일 첫 공개된 ‘솔로지옥5’는 외딴 섬 ‘지옥도’를 배경으로, 커플이 돼야만 섬을 떠날 수 있다는 설정을 중심으로 출연자들의 감정 변화를 담은 데이팅 리얼리티 예능이다.

김고은. 김고은 인스타그램 캡처

해당 시즌에는 2022년 제66회 미스코리아 선발대회에서 ‘미(美)’에 선정된 김고은이 여성 출연자로 등장해 눈길을 끌었다. 2000년생인 김고은은 전 축구 국가대표 김현수의 딸이기도 하다.

김고은은 첫 등장부터 자신의 캐릭터를 각인시켰다. 그는 “고양이 같은 외모에 강아지 같은 성격”이라며 “겉으로 봤을 땐 날카로워 보이지만 알고 보면 애교도 많고 따뜻한 편”이라고 자신을 소개했다.

김고은. 넷플릭스.

아울러 김고은은 “눈, 코, 입 다 예뻐서 마음에 안 드는 곳은 없다”며 “그중에 코를 가장 좋아한다”고 외모에 대한 자신감도 드러냈다.

김고은은 연애 경험에 대해 “끊임없이 연애를 해왔는데 현재 공백이 익숙하지 않다”며 “솔로지옥에서 이 공백을 없애고 싶다”고 말했다. 이어 “내 마음에 총을 쏴줄 사람을 만나면 공백을 없애고 싶다”고 덧붙였다.

시즌5 예고편에 나온 화제의 수영장 신 주인공이 김고은이 아니냐는 시청자들의 추측도 이어지는 중이다. 앞서 시즌2 출연자 출신으로 진행자로 합류한 덱스는 “시즌2에서 내 수영장 신이 화제가 됐는데, 시즌5에서 그걸 뛰어넘을 만한 신이 나왔다고 생각한다”고 예고한 바 있다.

한편 방송 공개 이후 과거 가수 지드래곤과의 열애설도 다시 회자되고 있다. 김고은은 2023년 지드래곤과 일본에서 축구 경기를 관람한 모습이 포착돼 열애설이 불거진 바 있다. 당시 지드래곤 측은 “지인이 겹치는 친한 동생일 뿐”이라고 해명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지