“인천체육연구센터 2028년 재단법인 전환 필요”… 시의회 의원단체 제안

인천연구원 부설센터로 올해 출범할 인천체육연구센터가 2028년 이후 재단법인 전환을 통해 본연의 기능에 충실해야 한다는 주장이 제기됐다. 인천시의회 의원연구단체 ‘인천체육연구센터 설립 방안 연구회’는 최근 제1차 세미나를 개최해 앞으로의 방향을 제시하는 자리를 마련했다고 21일 밝혔다.

이날 박판순 대표의원을 비롯해 이선옥·임관만·신충식·박창호 의원, 시·체육회 관계자, 체육 전문가 등이 참석했다. 박 의원은 2023년부터 시정 질의와 행정사무감사, 조례 일부개정, 예산 확보 등으로 체육연구센터 설립의 기반을 마련했다.

‘2014 인천AG 기념-인천체육연구센터 설립’을 주제로 발표에 나선 박 의원은 박 의원은 “센터는 인천AG 유산 계승·발전 연구, 시 체육진흥 활성화를 위한 연구개발 및 지원 사업 등 역할을 담당하게 될 것”이라고 소개했다. 이어 “내년에는 인천연구원으로부터 독립시켜 민간 전문기관 위탁 추진이 필요하다”고 덧붙였다.

토론자로 나선 임새미 인천대 교수(스포츠과학부)는 “앞으로 관련 부서의 노력이 더 필요하고 위탁을 통해 운영하는 부분에 대해서는 전적으로 요구된다”고 강조했다. 시체육회에서는 “예산이 많이 부족하다. 센터와 더불어 지역 체육 분야들도 함께 고민해야 할 것”이라고 제안했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지