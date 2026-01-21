정청래, 홍익표 靑 정무수석에게 “내 베프…당정청 원팀에 최상의 카드”

홍익표 신임 청와대 정무수석이 더불어민주당을 21일 방문했다. 민주당 정청래 대표는 “당정청 관계가 더 좋아질 것”이라고 추켜세웠고 홍 정무수석은 “오직 국민과 국가, 나라 발전만 보면서 일하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 21일 국회에서 취임 인사차 방문한 홍익표 청와대 정무수석을 만나 악수하고 있다. 연합뉴스

민주당 정청래 대표는 이날 국회를 방문한 홍 정무수석을 만나 자신의 ‘마이 베스트프렌드’이고 절친이라며 “정무수석으로 저는 최상의 카드라고 생각한다”고 말했다. 정 대표는 “이재명 대통령의 당대표 시절 체포동의안 가결 때 의원들 혼란을 수습할 수 있는 원내대표로 홍익표 의원이 적임자라 생각했다”며 “그때 이미 이 대통령, 저, 홍 정무수석이 삼각대가 돼 당 혼란을 수습한 경험이 있다”고 돌아봤다. 그러면서 홍 정무수석을 향해 “당정 원팀을 만드는 데 가장 좋은 역할을 해주실 것”이라며 “당정청 관계가 더없이 좋지만 앞으로 더 좋아지고 원활한 소통이 이뤄질 거라 기대한다”고 했다. 정 대표는 이 대통령을 향해서도 “이재명 국정 철학을 공부하지 않아도 꿰뚫고 있어 즉시 투입해도 훈련이 필요 없는, 그런 즉각 가동할 수석 임명해주신 데에 감사하다”고 말했다.

홍 정무수석은 정 대표에게 “친정집에 온 것 같다”고 화답했다. 홍 정무수석은 “이재명정부가 인수위원회 없이 내란과 탄핵이란 국가적 비상사태 속에서 집권한 정부라 국회와 특히 집권여당의 안정적 운영, 뒷받침이 매우 절실했던 시기였다”며 “든든하게 당을 일사분란하게 이끌면서 이재명정부 국정운영과 개혁 과제 추진을 뒷받침해준 데 감사하다”고 사의를 표했다. 홍 정무수석은 “현재부터 대략 1년 반 정도 기간이 이재명정부로서는 가장 활발하게 일할 수 있는 시기”라며 “그 과정에서 가장 든든한 정치적 파트너자 당대표 역할을 정 대표가 해주고 있다”고 말했다.

친명(친이재명)과 친청(친정청래)로 가르는 당내 분파 가르기에는 “이런 프레임 자체가 정확하지 않은 것 같다”고 언급했다. 홍 정무수석은 “누구를 중심으로 친명이다, 친명이 아니다 이런 게 중요한 게 아니라 국가와 국민을 위해 올바르게 일하는 사람이 누구냐가 공직자로서 기본자세”라며 “이게 민주당 그리고 대한민국 국회의원으로서, 청와대에서 일하는 공직자로서 기본자세”라고 강조했다.

이후 비공개 회동에서도 둘은 여야 소통을 강조했다. 민주당 문대림 대변인은 비공개 회담 뒤 “국회에서 여야간 대화가 있어야 하고 대화에 장애가 되는 방법은 없애면 좋겠다”며 “국회의원의 전직 출신을 전제하고 들어가면 자유롭고 합리적인 대화의 장을 형성하는 데 여야 똑같이 도움이 되지 않는다”고 회담 내용을 전했다. 문 대변인은 “이 대통령 신년회견 메시지에 집중하면 좋겠다는 것이 당대표와 신임 정무수석의 공통 의견”이라고 밝혔다. 이 대통령은 이날 오전 신년 기자회견을 열고 “야당과 소통과 대화는 중요하며 야당 대표도 필요하면 만난다”면서도 “지금은 여야 대화가 우선인 것 같다”고 말했다.

