'지드래곤과 열애설' 김고은 "끊임없이 연애"

미스코리아 출신 김고은이 넷플릭스 '솔로지옥5'에 등장했다.

20일 첫 공개된 '솔로지옥5'는 커플이 돼야만 섬을 나갈 수 있는 '지옥도'에서 펼쳐지는 데이팅 리얼리티다.

김고은은 자신에 대해 "고양이 같은 외모에 강아지 같은 성격"이라며 "겉으로 봤을 땐 날카로워 보이지만 알고 보면 애교도 많고 따뜻한 편"이라고 소개했다.

이어 "눈, 코, 입 다 예뻐서 마음에 안 드는 곳은 없다"며 "그중에 코를 가장 좋아한다"고 자신감을 드러냈다.

출연 이유에 대해서는 "끊임없이 연애를 해 왔는데 현재 공백이 익숙하지 않다"며 "솔로지옥에서 이 공백을 없애고 싶다"고 밝혔다.

아울러 "내 마음에 총을 쏴 줄 사람을 만나면 공백을 없애고 싶다"고 덧붙였다.

2000년생인 김고은은 2022년 제66회 미스코리아 선발대회에서 미를 수상했다. 전 국가대표 축구선수 김현수의 딸로도 알려졌다.

특히 김고은은 2024년 지드래곤과 일본에서 축구 경기를 관람하는 모습이 포착되며 열애설이 불거진 바 있다. 당시 지드래곤 측은 "지인이 겹치는 친한 동생일 뿐"이라며 열애설을 부인했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지