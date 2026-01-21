달서구, 지역 업체 발주 확대∙제품도 우선 구매…지역경제 회복에 ‘총력’

대구 달서구는 경기침체 장기화로 어려움을 겪는 지역 업체 발주 확대와 지역제품 우선구매를 위한 대책회의를 개최했다고 21일 밝혔다.

21일 달서구청에서 지역 업체 발주 확대∙지역 제품도 우선 구매를 위한 대책 회의를 갖은 뒤 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

구청은 회의에서는 △지역업체 우선계약 추진 방향 △수의계약 시 지역업체 우선 선정 원칙 △설계∙규격 작성 단계서 지역 생산 제품 반영 △관급자재 구매 시 지역업체 제품 활용 방안 △부서별 추진 실태와 문제점 공유 등 실행 대책을 집중적으로 다뤘다.

특히, 달서구는 지방계약 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 1인 수의계약 시 지역업체 우선계약을 원칙으로 추진하고, 지역제한 입찰과 지역 의무공동도급 등 제도적 장치를 적극적으로 활용해 지역업체의 공공사업 참여 기회를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

또한 공공사업 발주 과정에서 설계단계부터 지역 생산 자재와 제품을 우선 반영하고, 사회적기업∙여성기업∙장애인기업 등 지역 내 공공구매 대상 기업 제품도 적극 활용한다는 계획이다. 부서 간 정보 공유와 협조체계도 강화해 지역제품을 구매하지 않는 사례를 최소화한다는 방침이다.

이태훈 달서구청장은 “공공부문이 앞장서 지역업체와 상생하는 것이 지역경제 회복의 출발점”이라며 “법과 원칙의 범위 안에서 지역업체 발주와 지역제품 우선구매가 현장에서 실질적으로 이행될 수 있도록 지속적으로 점검하고 지원하겠다”고 말했다.

