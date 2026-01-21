'GD 열애 상대' 김고은 "연애 쉬지 않고 해와"…'솔로지옥5' 등판

모델 김고은. 김고은 인스타그램

2년 전 가수 지드래곤(G-DRAGON)과 열애설에 휩싸였던 모델 김고은(26)이 넷플릭스 시리즈 '솔로지옥5'에 모습을 드러내면서 대중의 관심이 집중되고 있다.

김고은은 지난 20일 공개된 넷플릭스의 데이팅 리얼리티쇼 '솔로지옥5'에서 단발머리에 어깨를 드러낸 튜브탑 의상을 입고 등장했다.

그녀는 자신을 "고양이 같은 외모에 강아지 같은 성격"이라고 소개했다.

이어 "연애를 쉬지 않고 해왔는데, 요즘 공백이 익숙지 않다"고 속내를 드러내며 "솔로지옥에서 내 마음에 확 들어오는 사람을 만나서 이 시간을 끝내고 싶다"고 다짐을 전했다.

그러면서 "눈, 코, 입 마음에 들지 않는 부분은 없고 그 중에서도 특히 코를 좋아한다"며 자신의 외모에 대한 자신감도 내비쳤다.

김고은은 방송에 앞서 지난해 6월 '솔로지옥5' 합류설이 제기된 바 있다.

당시 YTN Star는 모델 김고은이 넷플릭스 연애리얼리티 로맨스 예능 '솔로지옥 5'에 캐스팅 됐다고 보도했다.

그러나 넷플릭스 측은 "캐스팅 관련해서는 확인이 불가하다"고 일축하며 "방송을 통해 확인해달라"고만 입장을 전한 바 있다.

한편, 김고은은 2022년 제66회 미스코리아 선발대회에서 美 수상자로 전 국가대표 축구선수 김현수의 딸이기도 하다.

해외 누리꾼들이 가수 지드래곤(G-DRAGON)과 모델 김고은이 같은 곳으로 추정되는 장소에서 사진을 촬영했다며 열애설 증거로 제시한 사진. 해외 온라인 커뮤니티

'솔로지옥5' 출연으로 대중에 모습을 드러냄과 동시에 과거 지드래곤(G-DRAGON)과의 열애설도 다시금 제기됐다.

김고은은 2024년 일본 오사카에서 열린 PSG(파리 생제르망) 경기에서 지드래곤(G-DRAGON)과 경기를 함께 관람하는 모습과 두 사람이 같은 장소에서 촬영한 듯한 사진들이 공개되면서 열애설에 휩싸였다.

당시 GD의 소속사 갤럭시코퍼레이션은 "두 사람은 지인이 겹치는 친한 오빠 동생 사이일 뿐"이라고 열애설을 부인한 바 있다.

