법무부, AI 활용 법률구조 플랫폼 개설…35개 기관 한번에 확인

법무부가 35개 기관의 법률구조 서비스를 하나의 플랫폼에서 편리하게 이용할 수 있는 시스템을 구축했다.

법무부는 21일 인공지능(AI)을 활용해 이용자 맞춤형 법률서비스를 제안하는 ‘법률구조 플랫폼'을 개설했다고 밝혔다. 법무부가 주관하고 대한법률구조공단이 사업을 수행한 법률구조 플랫폼은 35개 기관의 법률구조 서비스를 제공해 사회적 약자의 법률 복지 증진에 기여하는 공공 서비스다.

21일부터 35개 기관의 법률구조 공공 서비스를 확인할 수 있는 법률구조 플랫폼을 이용할 수 있다. 법무부 제공

법률구조 플랫폼에서는 ‘나의 서비스찾기’를 통해 주제별로 서비스 제공기관과 서비스 내용을 확인할 수 있다. 이용자가 기관별 역할을 별도로 알아볼 필요없이 상황에 맞는 담당 기관을 찾을 수 있다. ‘법률복지지도’를 통해 이용자에게 집이나 직장에 가까운 서비스 제공기관도 검색할 수 있다. 각종 법률 서식과 실제 상담·구조 사례도 함께 제공된다. 이용자가 상담이 필요한 내용을 AI에 질문하면 기존 사례를 바탕으로 상황에 맞는 서비스를 제안하는 ‘생성형 AI 검색 서비스’도 제공한다.

아울러 소송대리 등 법률구조 지원이 필요한 경우에는 기관을 방문하지 않고도 플랫폼을 통해 지원을 신청할 수 있다. 이용자는 ‘법률구조 플랫폼’에서 법률상담 기관의 면접·화상·전화·사이버 상담 중 가장 편리하고 적합한 방식을 선택해 신청할 수 있다. 또한 상거래 분쟁 중재·조정을 위해 대한상사중재원의 사이버상담 신청도 직접 가능하다. 양육비·신용회복·금융복지 관련 상담이 필요한 경우 관련 기관의 상담 신청 페이지로 연결해준다.

법무부는 노령층, 장애인 등 정보접근 취약계층이 법률구조 플랫폼을 이용할 경우 AI와 전문상담사가 전화상담도 제공한다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지