李, 美 반도체 관세 압박에 “심각하게 우려하진 않아…잘 넘어갈 것”

이재명 대통령은 21일 미국의 반도체 관세 압박과 관련해 “그렇게 심각하게 우려하지 않는다”는 입장을 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 관련 질문에 “통상적으로 나오는 이야기고, 격렬한 대립과 불안정한 국면에서는 불쑥불쑥 튀어나오는 예상치 못한 요소들이 워낙 많아서 하나하나에 일희일비하면 중심을 잡을 수가 없다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “이럴수록 자기 중심을 뚜렷하게 갖고 정해진 방침과 원칙에 따라서 대응해 나가면 된다”고도 강조했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 미국의 반도체 관세 부과가 곧 미국 내 물가 상승으로 이어질 수 있다는 점을 언급했다. 이 대통령은 “(반도체는) 대만과 대한민국의 시장 점유율이 80∼90% 될 텐데 (미국이) 100% 관세를 올리면 아마 미국의 반도체 물가가 100% 오르는 결과가 오지 않을까 싶다”며 “대부분은 미국 물가에 전가될 가능성이 높다”고 짚었다.

이 대통령은 최근 대만과 미국의 반도체 관세 협상과 관련해선 “대만과 한국의 경쟁 관계 문제가 있기는 하지만 (양측의 관세 협상이) 약간 내용이 다르다”며 “대만보다는 불리하지 않게 하겠다고 하는 합의를 이럴 경우를 대비해서 (한·미 관세 협상 당시) 해놨다”고 언급했다. 이어 “이럴 가능성이 있다고 그때 본 것이다”며 “대만만큼은 불리하게 할 수 있다는 뜻이기도 하다. 대만이 잘 견뎌내기를 바란다”고 했다.

이 대통령은 “‘미국에다가 반도체 공장을 안 지으면 (관세를) 100% 올리겠다’는 얘기도 있는 것 같은데 그건 협상 과정에서 나올 수 있는 여러 가지 이야기들”이라고 설명했다. 그러면서 “험난한 파도가 오긴 했는데, 배가 파손되거나 손상될 정도의 위험은 아니어서 잘 넘어갈 것”이라며 “(한·미) 조인트 팩트시트에서도 명확히 한 것처럼 우리가 무언가를 할 때는 ‘상업적 합리성’을 보장하는 것이 제일 중요한 기준이 되겠다. 그래서 너무 걱정하지 않으셔도 된다”고 했다.

