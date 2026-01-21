한성숙 중기장관 “대·중기 성과 나누는 상생 성장 문화 조성돼야”

한성숙 중소벤처기업부(중기부) 장관은 21일 “생태계 전반에서 대·중소기업이 성과를 나누고 함께 발전하는 상생 성장의 문화가 조성돼야 한다”고 말했다.

한 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에 참석해 “지난해 한·미 관세 협상의 성공적인 타결과 잇따른 순방 성과는 우리 경제에 커다란 기회를 가져다줬다” 이같이 강조했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에서 발언을 하고 있다. 중소벤처기업부 제공

이어 “경제외교 성과는 국민 모두의 노력으로 얻은 결과로써 모든 경제주체에 공유돼 경제발전의 밑거름이 돼야 한다”고 했다.

중기부은 ‘대·중소기업 모두의 성장’과 ‘대한민국 대도약’을 위한 ‘대·중소기업 상생 성장전략(성장전략)’을 공개했다. 이번 성장전략은 △중소기업에 수출·수주 성과 공유·확산 △대기업에서 중소기업으로 성과 환류 경로 강화 △상생협력의 틀 확대를 뼈대로 한다.

한 장관은 “성장전략이 현장에 빠르게 안착되도록 관계 부처 및 유관·협단체와 긴밀히 협조해 주요 내용을 국민과 기업에 신속히 알리는 한편, 기업의 목소리를 확인하면서 대책이 차질 없이 추진되도록 점검해 나가겠다”고 했다.

