“승리, 캄보디아서 ‘제2의 버닝썬’ 추진…빅뱅 이미지 이용” 주장 나와

그룹 빅뱅 출신 승리가 캄보디아에서 ‘제2의 버닝썬’ 사업을 추진했다는 의혹이 제기됐다.

지난 19일 유튜브 채널 ‘지릿지릿’을 통해 공개된 영상에서 오혁진 일요시사 기자는 최근 제보를 바탕으로 승리의 해외 활동 관련 의혹을 공개했다.

그는 “(승리가) 캄보디아에서 제2의 버닝썬 같은 사업을 추진하려 했던 것 아니냐는 제보가 있다”며 “자금 세탁범, 보이스피싱 조직원, 카지노 관련 인물들과 어울리고 있다는 제보가 들어오고 있다. 캄보디아 범죄 단지 간부들과 파티를 했다는 이야기까지 있다”고 말했다.

그룹 빅뱅의 전 멤버 승리. 연합뉴스

이어 “본인이 그쪽으로 사업을 늘리려 했지만 기업 회장까지 체포된 상황이라 지원이 가능한 인물이 남아 있는지는 의문”이라고 덧붙였다.

앞서 승리는 캄보디아 클럽 행사에 참석한 영상으로 논란을 일으킨 바 있다. 영상에서 승리는 마이크를 잡고 “캄보디아는 아시아에서 가장 훌륭한 나라”라고 언급했고, 당시 무대 뒤편에는 중국계 캄보디아 기업 프린스그룹 산하 브랜드 ‘프린스 브루잉’이 노출됐다. 프린스그룹은 현지 대규모 스캠·불법 산업 단지로 거론되는 ‘태자단지’와 연관됐다는 의혹이 제기돼 왔다. 다만 승리와 해당 기업 간 사업적 연결 고리는 공식적으로 확인되지 않았다.

오 기자는 승리의 해외 활동 기반에 대해 “국내에서는 완전히 나락으로 떨어졌지만 일본에는 아직 팬층이 있고, 동남아에서는 빅뱅 출신이라는 이미지가 남아 있다”며 “그 점을 이용해 불법 사업을 준비하려 했던 것 같다”고 주장했다. 또한 “최근에는 캄보디아와 태국을 중심으로 오간다는 이야기가 들린다”고 말했다.

승리는 2019년 ‘버닝썬 게이트’ 핵심 인물로 지목돼 사회적 파장을 일으켰다. 이후 상습도박·성매매·성매매 알선·외국환거래법 위반·특경제법 위반·특수폭행 교사 등 9개 혐의로 대법원에서 유죄 판결을 받고 2022년 징역 1년 6개월을 확정받았다.

2023년 2월 여주교도소에서 출소한 뒤에는 국내외 나이트클럽 및 식당 등에서 목격담이 이어지고 있으며, 빅뱅 음악을 사용하거나 멤버 이름을 언급하는 모습이 포착되며 재차 논란의 대상이 되고 있다.

