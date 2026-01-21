李대통령 “핵 없는 한반도 향한 의미 있는 발걸음 계속”

이재명 대통령은 21일 “핵 없는 한반도를 향해 의미 있는 발걸음을 계속 내딛겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견 모두발언에서 “굳건한 한미동맹과 강력한 자주국방, 국익 중심 실용 외교를 토대로 한반도 평화를 증진하겠다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한반도 평화를 위한 북한과의 대화 의지도 거듭 피력했다. 이 대통령은 “우리 경제가 한 단계 더 도약할 수 있도록 평화공존과 공동 성장의 미래를 향해 흔들림 없이 나아가겠다”며 “‘페이스메이커’로서 북·미 대화가 가급적 조기에 성사될 수 있도록 외교적 노력을 다하고, 남북대화도 재개될 수 있는 여건을 차근차근 조금씩이나마 지속적으로 만들어 나가겠다”고 강조했다. 남북 간 우발 충돌을 방지하고 정치·군사적 신뢰를 구축하기 위해 9·19 군사합의를 복원해 나가겠다는 뜻도 밝혔다.

이 대통령은 “평화가 남북 모두에게 이익이 되는 창의적 해법들을 지속적으로 모색하겠다”며 “날 선 냉랭함이 한 번에 녹진 않겠지만 북측의 호응을 이끌어내고 한반도의 긴장 완화를 이룰 실현 가능한 조치를 일관되게 지속적으로 추진해가겠다”고 했다.

