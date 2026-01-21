조국 “이혜훈, 자진 사퇴해야”…李 지명 철회 필요성엔 “그렇다”

조국혁신당 조국 대표는 21일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 향해 “스스로 사퇴해야 한다고 본다”고 직격탄을 날렸다. 이 후보자 스스로 물러나지 않으면 이재명 대통령이 ‘결단’을 내려야 한다고 했다.

조국 조국혁신당 대표. 뉴스1

조 대표는 CBS 라디오에서 이 후보자에 대해 “윤석열 어게인을 외치고 탄핵 반대를 외친 분”이라며 이같이 밝혔다. 그는 “물론 지명되고 난 뒤 입장을 바꿨다는데, 대부분의 국민들이 사태 파악을 하고 내란에 반대해서 싸우고, 윤석열 탄핵을 외쳤는데 다선 의원이라는 사람이 그런 사리 판단을 못 한다면 그 자체가 문제”라고 했다. 또 “그런 소신이 어떻게 하루아침에 손바닥 뒤집듯 바뀌는지 의심스럽다”고 했다.

이 후보자의 자녀 의혹도 질타했다. 조 대표는 “아들이 결혼했는데 결혼 안 한 것처럼 해서 로또 청약으로 돈을 엄청나게 벌었다. ‘위장 미혼’이라는 특이하고 희한한 말을 들었다”며 “진보·보수를 떠나 이런 경우는 무조건 대부분 장관 후보자 자격이 없다고 본다”고 했다.

조 대표는 “대통령에게 (거취 결단을) 넘길 게 아니라 본인 스스로 빨리 결단해야 한다고 본다”고 이 후보자를 거듭 압박했다. 이 후보자가 자진 사퇴하지 않으면 이 대통령이 지명 철회해야 하느냐는 질문엔 “그렇다”고 했다.

