방콕의 유산과 현대적 감각의 만남…IHG, ‘보코 방콕 수라웡’ 공식 개관

IHG 호텔 & 리조트(이하 IHG)는 자사의 프리미엄 브랜드 중 가장 가파른 성장세를 보이고 있는 ‘보코 호텔(voco hotels)’의 태국 1호점, ‘보코 방콕 수라웡(voco Bangkok Surawong)’을 공식 개관하며 방콕 호텔 시장 공략에 나섰다고 21일 밝혔다.

IHG 호텔 & 리조트 제공

방콕의 유서 깊은 상업 및 문화 중심지인 수라웡 로드에 위치한 이번 지점은 보코 브랜드 특유의 경쾌한 분위기와 지역적 특색을 결합해, 비즈니스와 레저 고객 모두를 사로잡을 이상적인 거점을 표방한다.

보코 방콕 수라웡은 기존 ‘타와나 호텔’이 가진 브루탈리즘 모더니즘 건축 양식을 현대적으로 재해석했다는 점에서 개관 전부터 주목받았다. 태국의 저명한 건축 사무소 ‘A49’는 기존 건물의 기하학적 형태를 보존하면서도 자연광을 극대화한 동선 설계를 통해 헤리티지와 개방감이 조화를 이루는 외관을 완성했다.

내부 디자인은 태국의 대표적인 인테리어 스튜디오 ‘P49 디자인’이 맡았다. 보코만의 따뜻하고 활기찬 스타일을 미드 센추리 디자인으로 풀어냈으며, 레트로한 감성과 태국의 예술적 요소, 현대적인 편안함이 균형 있게 어우러져 수라웡 지역 특유의 생동감을 객실과 공용 공간에 그대로 담아냈다.

보코 방콕 수라웡의 투숙 경험은 보코의 브랜드 철학인 ‘컴 온 인(Come on in)’에서 시작된다. 체크인 시 제공되는 ‘시그니처 웰컴 트리트’가 그 예다. 이곳에서는 태국 전통 디저트를 현대적으로 재구성한 ‘망고 스티키 라이스 쿠키’를 제공하며, 호텔 셰프가 매일 신선한 현지 망고를 사용해 직접 구워내 태국만의 따뜻한 환대를 전한다.

총 244개의 객실과 스위트룸은 온전한 휴식을 의미하는 ‘미 타임(Me time)’ 철학을 바탕으로 설계됐다. 특히 지속가능성을 고려한 ‘스텝 바이 스텝(step by step)’ 철학이 돋보인다. 베개와 이불 충전재로 재활용 소재를 사용하는 것은 물론, 욕실 어메니티로 뉴질랜드의 프리미엄 오가닉 브랜드 ‘안티포디스(Antipodes)’의 대용량 제품을 비치해 환경에 미치는 영향을 최소화했다.

호텔 내 3개의 레스토랑과 바는 투숙객과 지역 주민 모두를 위한 라이프스타일 허브 역할을 한다.

왈리드 우에지니(Walid Ouezini) 보코 방콕 수라웡 총괄 매니저는 “태국에 보코 브랜드를 처음으로 선보이게 되어 매우 기쁘다”며, “수라웡 지역의 역사적인 가치와 보코의 유쾌하고 긍정적인 에너지가 만나 고객들에게 품격 있으면서도 신선한 차별화된 숙박 경험을 제공할 것”이라고 포부를 밝혔다.

