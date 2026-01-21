李대통령 "성장전략 대전환…광역통합 흔들리는 일 없다"

이재명 대통령은 21일 "세계 질서가 거대한 전환의 소용돌이를 겪고 있는 지금, 대한민국 역시 과거의 성공 공식에 안주하고 매몰된다면 악순환의 굴레에 빠져들게 될 것"이라며 성장 전략의 대전환이 필요하다고 말했다.



이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 신년 기자회견을 갖고 "한 때 우리를 선도한 많은 나라들도 성공의 공식에 안주하며 저성장의 함정에 빠졌다. 제가 신년사에서 성장의 패러다임을 바꿔야 한다고 말씀드린 이유도 여기 있다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 발언을 하고 있다.

특히 새로운 성장전략의 원칙이 될 5대 기조를 제시하기도 했다.



이 대통령은 "지방 주도 성장, 기회와 과실을 고루 나누는 모두의 성장, 안전에 기반한 지속 가능한 성장, 문화가 이끄는 매력적인 성장, 평화가 뒷받침하는 안정적 성장 등 5가지 대전환의 길이 대한민국의 대도약을 이끌 지름길이 될 것"이라고 설명했다.



나아가 "이 같은 대전환은 단지 지방을 위해 떡 하나 더 주겠다거나, 중소벤처 기업을 조금 더 많이 지원하겠다는 뜻이 아니다"라며 "국정운영의 우선순위를 하나부터 열까지 모두 재조정하겠다는 것"이라고 밝혔다.



그러면서 "정부가 지닌 자원과 역량을 완전히 재배치해 대한민국의 성장 지도를 다시 그려내겠다는 야심 찬 도전"이라고 거듭 강조했다.

5대 기조에 대한 구체적 실천 계획도 이어졌다.



이 가운데 우선 지방주도 성장에 대해서는 "현재 추진 중인 대전·충남과 광주·전남의 광역 통합은 상징적 출발점이자 국가의 생존 전략"이라며 "이 자리에서 분명히 약속드린다. 정치적 유불리에 따라 광역통합의 방향이 흔들리는 일은 없을 것"이라고 약속했다.



'모두의 성장'을 이루기 위해서는 "'스타트업·벤처 열풍 시대'를 만들어 나갈 구체적인 정책들을 차근차근 공개하겠다. 이를 통해 새로운 성장동력을 만들어야 한다"고 언급했다.



그러면서 "이를 통해 한쪽만 급격히 성장하고 다른 한쪽은 침체하는 'K자형 성장'을 극복해 나가겠다"고 덧붙였다.

