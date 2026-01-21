양현석 총괄 참여한 YG 스페셜 오디션’, 2월28일까지 진행

YG엔터테인먼트가 블랙핑크, 트레저, 베이비몬스터를 이을 신인 그룹 인재 확보를 위해 ‘스페셜 오디션’을 개최한다.

YG엔터테인먼트는 21일부터 다음 달 28일까지 ‘2026 YG 스페셜 오디션 : 고! 데뷔(SPECIAL AUDITION : GO! DEBUT)’을 진행한다고 밝혔다.

특히 이번 오디션은 양현석 총괄 프로듀서가 심사 과정 전반에 참여한다.

부제 ‘고! 데뷔(GO! DEBUT)’에는 단순한 연습생 발굴을 넘어 글로벌 K팝 시장의 미래를 열어 갈 인재를 발굴하겠다는 의지를 담았다.

YG는 빅뱅, 2NE1, 블랙핑크, 위너, 아이콘, 트레저, 베이비몬스터 등 글로벌 시장에서 활약해 온 아티스트들을 대거 탄생시킨 바 있다.

접수는 다음 달 28일까지 YG 오디션 홈페이지 또는 포스터 속 QR 코드를 통해 가능하다.

성별과 국적에 상관없이 2007년생부터 2015년생이라면 누구나 지원할 수 있다.

지원자는 노래, 랩, 댄스, 비주얼, 끼 중 자신 있는 하나의 분야를 선택해 1분 이내 영상에 잠재력을 담아내면 된다.

자세한 정보는 YG 오디션 홈페이지와 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

