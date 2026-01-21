경기 불황 이어지자…속 꽉 채운 ‘대용량 간편식’ 인기

지속적인 경기 불황과 고물가에 실속형 대용량 간편식이 인기를 끌고 있다.

21일 신세계푸드에 따르면 가성비를 앞세운 이마트 트레이더스 전용 실속형 대용량 간편식으로 ‘꿔바로우’와 ‘바삭 고추튀김’을 선보였다.

신세계푸드 ‘꿔바로우’와 ‘바삭 고추튀김’. 신세계푸드 제공

꿔바로우는 100% 국내산 돼지고기 등심과 찹쌀가루를 사용해 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 전문점 수준의 꿔바로우를 맛볼 수 있는 1.3kg 중식 간편식이다. 특히 새콤달콤한 특제 소스 3개를 동봉해 집에서 여러 번 나눠 즐길 수 있도록 했다. 가격은 1만5980원이다. 해당 제품은 고물가 시대 가격에 민감한 소비자 수요를 반영, 기존 신세계푸드의 유사 메뉴 소용량 제품(400~500g) 대비 중량은 두 배 정도 늘리고, 단위 중량당 가격은 약 30% 낮춘 것이 특징이다.

바삭 고추튀김은 국내산 통오이고추에 신선한 돼지고기, 두부, 채소 등을 풍부하게 채워 넣은 900g 튀김류 간편식이다. 가격은 1만5280원이다. 두 제품 모두 신세계푸드 자체 냉동공법을 접목해 장시간 보관해도 맛과 품질이 유지될 수 있도록 개발됐다.

신세계푸드는 이번 신제품을 시작으로 실속형 대용량 간편식을 지속적으로 확대할 계획이다. 고물가가 이어지면서 합리적인 가격에 넉넉한 양을 즐길 수 있는 대용량 또는 묶음형 제품을 선호하는 소비자가 늘고 있다는 판단에서다.

실제 신세계푸드가 지난해 6월 이마트 트레이더스에 출시한 ‘불고기치즈버거’는 육즙 가득한 불고기 패티, 치즈, 햄, 코울슬로 등 속재료를 풍성하게 넣은 버거 6개를 개당 1000원 후반대의 가격으로 즐길 수 있다는 점이 호응을 얻으며 출시 이후 월 평균 판매량이 17%씩 증가하고 있다. 또 중앙해장과 협업해 선보인 ‘중앙해장 한우양해장국’ 역시 월 평균 1만개의 판매량을 보이며 대용량 간편식의 인기를 입증하고 있다.

신세계푸드 관계자는 “고물가 상황 속에서 소비자들이 체감할 수 있는 ‘실질적인 가성비’를 점점 중요하게 생각하고 있다”며 “앞으로도 품질과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 대용량 제품을 지속적으로 선보이며 소비자들의 수요에 맞춘 제품을 선보일 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지