군경, 북한 무인기 침투 민간 피의자 3명 주거지 등 압수수색

북한 무인기 침투 사건을 수사하는 군경합동조사 태스크포스(TF)가 민간 무인기 제작업체 대표 장모씨 등 피의자 3명에 대한 강제수사에 나섰다.

TF는 21일 오전 8시쯤부터 무인기 사건 관련 민간인 피의자 3명의 주거지 및 사무실에 대해 항공안전법 등 위반 혐의로 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 연합

피의자로 지목된 이들은 한 무인기 제작 스타트업 기업의 대표인 장씨와 이사 오모씨, 대북전문이사로 알려진 김모씨다. 오씨는 한 언론 인터뷰에서 북한의 우라늄 측정을 위해 자신이 무인기를 보냈다고 주장했다. 그는 북한 관련 인터넷신문 2곳도 운영하고 있다.

이들의 무인기 제작업체는 서울의 한 대학 내에 입주해있었지만 현재 퇴거한 상태다. 오씨의 언론사 2곳의 주소지도 비상주 공유오피스 업체로 우편물만 받을 수 있는 곳으로 확인됐다. 경찰이 압수수색 대상을 사무실로 명시한 만큼 다른 사무실을 특정한 것으로 보인다.

TF 관계자는 “압수물 분석 및 피의자에 대한 조사를 통해 모든 가능성을 열어 두고 철저히 수사할 예정“이라고 말했다.

한편 오씨가 대표를 맡고 있는 언론사 2곳은 전날 홈페이지를 돌연 폐쇄했지만 이날 운영을 재개했다. 다만 기사는 올라오지 않고 있다.

