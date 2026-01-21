유니클로, 디자이너 클레어 웨이트 켈러 협업 ‘C 컬렉션’ 출시

니클로는 오는 2월 6일 영국의 유명 패션 디자이너 클레어 웨이트 켈러(Clare Waight Keller)가 디자인한 UNIQLO : C 컬렉션의 최신 라인업을 출시한다고 21일 밝혔다.

26SS UNIQLO : C 컬렉션은 부드럽고 편안한 소재에 세련된 디자인을 접목시켜 우아한 움직임을 느낄 수 있는 아이템들로 구성됐다.

이번 컬렉션은 컬러와 소재의 조화가 돋보인다. 스카이 블루와 파우더 라일락 등의 소프트한 컬러는 경쾌한 계절감을 선보이며, 일관된 컬러 톤의 스타일링에 선명한 레드 니트웨어를 추가하여 같은 실루엣에 색다른 컬러의 대비감을 느낄 수 있다.

부드러운 실루엣에 셔츠 스타일의 소매가 매력적인 코튼 볼륨 슬리브 원피스는 클립 벨트로 디테일을 완성하였으며, 새틴 셋업, 밀라노 립 니트, 레이온 소재의 니트 티셔츠 등 계절감이 느껴지는 소재가 적용된 아이템들로 보다 편안한 봄·여름 스타일을 연출할 수 있다.

새롭게 선보이는 선글라스 등 UNIQLO : C 컬렉션의 액세서리 라인업 또한 확장됐다. 품질과 편안함에 특별히 공을 들인 선글라스는 자외선 차단율 99%의 UV400 렌즈가 적용되었으며, 기능성과 디자인의 조화가 특징이다. 이외에도 레트로 감성의 스니커즈와 고급스러운 덱슈즈는 세련되면서도 활용성이 높은 완성도로, 남녀 모두 다양하게 선택하여 착용할 수 있다. 이번 시즌 처음으로 공개되는 드로스트링백은 가벼우면서도 높은 활용도로 이번 액세서리 라인업의 또 다른 매력 포인트가 될 전망이다.

이번 컬렉션의 디자이너인 클레어 웨이트 켈러는 “본 컬렉션에서는 각 아이템의 룩앤필에 특히 집중했다. 부드러운 소재와 여유로운 실루엣으로 편안함을 느낄 수 있으며, 도시적이면서도 일상에서 쉽게 활동할 수 있도록 디자인했다. 또한, 자연스러운 컬러의 조화와 유려한 레이어링에 기반한 스타일링을 통해 젠더리스한 감성을 더욱 강조했다”고 말했다.

이어 “쉽게 믹스해서 입을 수 있는 모던한 일상복이면서도 도시의 세련됨을 느낄 수 있는 이번 컬렉션은 전반적으로 스타일리시한 감각을 선보인다. 또한, 이번에 새롭게 선보이는 선글라스는 완성도 높은 실루엣을 연출하면서도, 각각의 개성을 살릴 수 있는 룩으로 스타일링 할 수 있다”고 전했다.

이번 컬렉션은 전국 유니클로 매장 및 온라인 스토어에서 구입할 수 있으며, 매장별 판매 제품은 상이하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지