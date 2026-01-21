金총리, 2박 5일 일정 22일 미국 방문…밴스 부통령과 회담 조율

김민석 국무총리가 22∼26일 2박 5일 일정으로 미국 워싱턴DC와 뉴욕을 방문한다고 총리실이 21일 밝혔다.

총리실은 "미국 정부 고위인사와의 면담, 연방 하원의원들과의 간담회, 동포간담회 등의 일정을 소화할 계획"이라고 설명했다.

김민석 국무총리. 연합뉴스

김 총리 취임 이후 첫 해외 일정이다.

총리실에 따르면 국무총리가 미 행정부와 한미 간 현안을 논의하기 위해 단독으로 방미하는 것은 역대 4번째로, 1985년 노신영 전 총리 이후 41년 만에 처음이다.

그에 앞서서는 1953년 종전 협상 체결 관련 협의를 위해, 1967년 베트남전 참전 협의를 위해 총리가 대통령을 대신해 방미한 적이 있다.

1987년 민주화 이후로는 김 총리가 미국을 방문하는 첫 총리인 셈이다.

일반적으로 국무총리의 해외 방문은 대통령 정상외교가 미처 소화하지 못하는 부분을 보완하는 성격으로 이뤄지는 만큼 이번 방미는 이례적으로 받아들여진다.

한미 간에 긴밀히 협의해야 할 과제가 산적해 있는 점을 고려해 '국정 2인자'가 직접 나서 논의의 실마리를 푸는 데 힘을 싣겠다는 취지로 풀이된다.

이와 관련, 김 총리는 방미 기간 JD 밴스 미 부통령과 회담하는 일정도 조율 중인 것으로 알려졌다.

앞서 한미는 작년 11월 미국이 한국에 대한 상호관세를 15%로 내리고 한국은 3천500억 달러의 대미 투자를 하기로 명문화하면서 관세 협상을 마쳤지만, 이후로도 변수가 계속 돌출하고 있다.

미 행정부는 자국 내 공장을 짓지 않는 메모리 반도체 기업에 대해 100% 관세를 물리겠다며 밝혀 한국 기업들도 투자 규모 확대에 대한 압박을 받고 있다.

이런 가운데 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 20일(현지시간) 기자회견에서 알래스카 천연가스 프로젝트와 한국·일본의 대미 투자금을 잇달아 언급했다. 한미 간 '상업적 합리성'에 기초해 정하기로 한 투자처를 두고 시각차가 있을 가능성을 시사하는 대목이다.

아울러 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대, 핵추진 잠수함 도입 등을 둘러싸고도 지속적인 협의가 진행되고 있다.

이에 김 총리는 미국 정부 측과 이런 사안들의 후속 조치와 더불어 및 양국 간 경제협력 방안 등을 집중적으로 논의할 것으로 관측된다.

총리실은 "이번 미국 방문을 통해 한미 관계의 지속적인 강화에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지