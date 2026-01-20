평균 연령 두 살 위인데… 이게 한일 간 벌어진 축구 격차인가? ‘이민성호’, 숙적 일본에 막혀 U-23 아시안컵 결승 진출 실패

평균 연령이 두 살이나 어린데...이게 한국과 일본 양국 간의 축구 격차인가. 23세 이하(U-23) 축구 대표팀이 일본에 석패하며 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 결승 진출에 실패했다. 일본은 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 겨냥해 이번 대회에 23세 이하가 아닌 21세 이하 선수들로 대표팀을 꾸렸기에 한일전 패배는 더욱 쓰라린 결과다.

20일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 한국과 일본의 4강전에서 대한민국 강성진이 슈팅을 때리고 있다. 대한축구협회 제공

이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 20일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 대회 4강전에서 일본에 0-1로 패했다. 한국은 우승을 차지했던 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강 무대에 올랐으나 ‘숙적’ 일본의 벽을 넘지 못하고 3·4위전으로 밀렸다.

이 감독은 지난 호주와의 8강전과 동일한 라인업을 내세웠다. 백가온(부산)이 최전방 원톱으로 나섰고, 김용학과 강성진(수원)이 좌우 측면 공격을 맡았다. 중원은 김동진(포항), 배현서(경남), 강민준이 지켰다. 포백 수비진은 장석환, 신민하, 이현용(수원FC), 이건희(수원)로 구성됐으며, 골문은 홍성민(포항)이 지켰다. 반면 2028 LA 올림픽을 대비해 21세 이하(U-21) 선수들로 팀을 꾸린 일본은 요르단과의 8강전과 비교해 5명을 제외하고 선발 명단을 모두 바꾸는 등 큰 변화로 한국을 압박했다.

평균 연령이 두 살이나 더 많지만, 한국은 전반 내내 일본의 강한 압박에 막혀 일본 진영으로 좀처럼 진출하지 못했다. 사실상 ‘반코트 경기’에 가까운 양상으로 시종일관 수세에 몰리던 한국은 전반 11분 결정적인 실점 위기를 맞았다. 일본 나가노 슈토의 뒷공간을 허무는 롱패스가 발단이 됐다. 이를 잡아낸 미치와키 유타카가 골키퍼와 맞서는 일대일 찬스에서 과감한 슈팅을 날렸으나 공이 골대 오른쪽을 살짝 빗나가며 한국은 간신히 위기를 넘겼다. 반격에 나선 한국은 전반 26분 강성진의 프리킥을 김용학이 감각적인 헤더로 연결했지만, 일본 아라키 루이 골키퍼의 선방에 막혀 아쉬움을 삼켰다.

20일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 한국과 일본의 4강전에서 한국 배현서가 상대 선수와 볼다툼을 하고 있다. 대한축구협회(KFA) 제공

20일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 한국과 일본의 4강전에서 0-1로 패배한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다. 대한축구협회(KFA) 제공

일본에게 계속 밀리던 한국은 결국 전반 36분 선제골이자 결승골을 헌납했다. 세트피스 상황에서 넘어온 크로스를 나가노가 헤더로 연결했고, 골키퍼 홍성민이 이를 쳐냈으나 흘러나온 공을 고이즈미 가이토가 밀어넣어 한국의 골문을 열었다.

전반 슈팅 수 1-10의 절대 열세에 선제골을 내준 한국은 후반 들어 공세를 강화하며 반전을 꾀했으나 좀처럼 골 운이 따르지 않았다. 후반 13분 장석환이 페널티 아크 정면에서 시도한 강력한 왼발 중거리 슈팅이 골대를 강타하며 탄식을 자아냈다. 이어 후반 17분에는 코너킥 상황 중 문전 혼전에서 강성진이 위협적인 시저스킥을 날렸으나 상대 골키퍼의 선방에 막혔다. 한국은 후반 43분 강성진과 김동진 대신 정재상(대구)과 정지훈(광주)을 교체 투입하며 마지막까지 추격의 고삐를 당겼다. 후반 슈팅 수에서 7-2로 앞서는 등 일본의 골문을 끊임없이 두드렸으나 끝내 결실을 보지 못했다.

20일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 한국과 일본의 4강전에서 대한민국 이민성 감독이 피치로 향하고 있다. 대한축구협회 제공

이 감독은 경기 후 기자회견에서 “전반에 너무 위축된 경기를 하지 않았나 싶다”면서 “후반에는 잘 맞서 싸웠지만 득점을 올리지 못해 아쉬웠다. 선수들이 이번 대회를 계기로 한층 성장하기를 바란다”고 말했다. 이어 “결국 축구는 득점해야 이기는 건데, 득점하지 못 한 것을 보완해야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.

결승 진출에 실패한 한국은 오는 24일 같은 장소에서 3·4위전을 치른다. 상대는 '김상식호' 베트남과 중국의 준결승 경기 패자다.

