張 엿새째 단식 ‘찬탄 반탄’ 첫 결집

통일교·공천뇌물 의혹 쌍특검법 수용을 촉구하는 국민의힘 장동혁 대표의 단식 농성이 20일 엿새째에 접어들었다. 단식 정국이 장기화하면서 보수 야권의 결집력도 공고해진 가운데 야당은 ‘쌍특검 총력전’에 돌입했다.



장 대표는 이날 페이스북에 올린 자필 메시지에서 “단식 엿새째, (더불어)민주당은 미동도 없다”며 “정권이 흔들릴 정도의 부패가 있는 것”이라고 말했다. 장 대표는 오전에는 두통을 호소하며 단식 이후 처음으로 국회 본관 바깥을 산책하다 “목숨 걸고 극단적 방법까지 동원해서 민주당에 답을 요구하고 있는데 답을 하지 않으면 국민께는 그 자체가 자백”이라며 “반드시 변화는 올 것”이라고 했다.

장동혁 찾은 유승민 “보수, 머리 맞대자” 더불어민주당에 통일교·공천헌금 ‘쌍특검’ 수용을 요구하고 있는 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 단식 엿새째인 20일 국회 로텐더홀 농성장을 찾은 유승민 전 의원과 손을 부여잡고 대화를 나누고 있다. 유 전 의원은 이날 기자들을 만나 “국민이 신뢰할 수 있는 보수로 어떻게 거듭날 수 있는가, 머리를 맞대고 해결책을 찾아야 될 때”라고 말했다. 허정호 선임기자

물과 미량의 소금만 섭취한 단식으로 장 대표가 신체적 한계에 다다르면서 야권의 결집력도 강해지고 있다. 유승민 전 의원을 비롯해 이날 1000명이 넘는 당원들이 단식장을 찾아 장 대표에 격려의 뜻을 전했다. 유 전 의원은 장 대표와 만난 후 기자들과 만나 “보수 재건의 길에 대해 당 의원들과 당원들이 전부 같이 고민하고 중지를 모아야 될 때”라고 당부했다. 장 대표의 강경 행보에 거부감을 드러내 왔던 유 전 의원과 오세훈 서울시장 등 ‘찬탄’(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파’ 인사들도 앞다퉈 단식 농성에 힘을 보태면서 당 내분 봉합의 계기가 되고 있다는 평가도 나온다.



당내 소장파 성향의 초·재선 모임 ‘대안과미래’도 이날 모임을 갖고 “장 대표의 단식을 적극적으로 지지하며 그 투쟁에 함께하겠다”는 결의를 밝혔다. 21일 해외 일정에서 조기 귀국하는 개혁신당 이준석 대표도 곧바로 단식장을 찾을 계획이다.



송언석 원내대표를 비롯해 국민의힘 의원 60여명은 이날 청와대 사랑채 분수대 앞에서 쌍특검법 수용을 요구하는 규탄대회를 열었다. 송 원내대표는 이날 통일교·신천지 종합 특검을 요구하는 민주당에 “신천지 특검을 수용하겠다”며 “다만 통일교 특검은 통일교에 집중하고, 신천지 특검은 별도로 추진하자”고 제안했다. 정부·여당이 장 대표 단식에 호응하지 않으면서 출구전략을 모색 중인 것으로 풀이된다.

