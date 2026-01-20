‘하쿠슈 25년부터 1억원대 위스키까지’… 롯데면세점, 프리미엄 주류 라인업 ‘짱짱’

롯데면세점이 희소성 높은 초고가 프리미엄 주류 라인업을 확대하고 있다.

지난달 일본 프리미엄 위스키 ‘하쿠슈 25년’을 면세업계 최초로 국내에 선보인 게 대표적이다. 롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점에서 만날 수 있는 하쿠슈 25년은 지난해 10월 말 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 이재용 삼성전자, 정의선 현대자동차그룹 회장의 ‘깐부회동’ 당시 선물로 화제가 됐던 위스키이다. 5년 이상 숙성된 하쿠슈 원액을 엄선해 블렌딩한 위스키로, 완숙한 과일, 쿠키, 초콜릿, 바닐라의 아로마가 아름답게 어우러져 조화로운 향을 선사한다. 입 안에선 풍부한 바디감에다 달콤함과 산미가 어우러져 여운이 오래 간다.

일본 프리미엄 위스키 ‘하쿠슈 25년’. 롯데면세점 제공

롯데면세점은 프리미엄 스카치위스키 브랜드 ‘보모어(Bowmore)’의 초고가(7만9000달러) 프리미엄 위스키 ‘ARC-54’도 국내 단독으로 출시했다. 1억원을 거뜬히 넘는 최고급 위스키인 이 제품은 전 세계 단 130병만 한정 제작됐다. 롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점, 싱가포르 창이공항점과 호주 멜버른공항점에서 1병씩 판매된다. ARC-54는 영국 스포츠카 브랜드 ‘애스턴 마틴’과의 협업으로 제작됐다. 애스턴 마틴의 하이퍼카 발키리에서 영감을 받아 내부 위스키가 흐르는 듯한 반사 효과를 구현한 독특한 병 디자인을 선보인다. 이 위스키는 1968년 증류를 시작해 54년간 유럽산 오크 셰리 버트와 미국산 오크 호그스헤드에서 숙성한 후 15개월간 블렌딩했다. 바닐라와 버터스카치, 풍부한 과일향이 조화롭게 어우러지면서도 강렬한 피트 특유의 훈연향과 허브향을 느낄 수 있다.

1억원이 넘는 초고가 프리미엄 위스키 ‘ARC-54’. 롯데면세점 제공

롯데면세점은 100% 그랑 상파뉴 최고급 오드비로 만들어진 꼬냑의 왕 ‘루이 13(Louis XIII)’, 헤네시의 최고급 꼬냑인 ‘리차드 헤네시(Richard Hennessy)’를 비롯해 200년 역사의 선구적인 위스키 브랜드 달모어 시리즈로 최고가인 달모어 45년, 로얄살루트 찰스 3세 대관식 에디션 등 다채로운 초고가 프리미엄 주류를 선보이고 있다.

