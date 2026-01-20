롯데칠성 “제로슈거 ‘새로’, 대한민국 대표 소주로 키우겠다”

‘새로’는 22년 9월 등장하자마자 과당을 사용하지 않은 ‘제로 슈거 소주’로 인기를 끌었다. 산뜻하고 부드러운 맛과 한국적이면서도 현대적인 감성을 녹인 투명병이 소비자 취향과 어울려 출시 4개월 만에 누적 판매량 5000만병, 7개월 만에 1억병을 돌파했다. 출시 3년을 앞둔 지난해 7월 말 7억병까지 넘어섰다. 이에 롯데칠성음료는 살구와 참다래 과즙을 더한 ‘새로 살구’와 ‘새로 다래’까지 선보이며 제품군을 확대했다.

이색적인 마케팅도 눈길을 끌었다. ‘새로’ 출시 1주년을 기념해 2023년 9월 서울 성수동을 시작으로 대전, 부산, 대구에서 브랜드 스토리를 입힌 다양한 체험을 소비자들이 즐기도록 팝업스토어를 운영했다. 지난해 서울 압구정동에서 ‘새로구미가 만든 무릉도원에서 설탕과 근심, 걱정을 제로화한다’는 새로구미 캐릭터의 무릉도원 콘셉트로 전개한 ‘새로도원’ 팝업에는 5개월간 4만명이 다녀갔다. 흑백요리사 ‘장사천재’ 조서형 셰프와 협업한 메뉴도 호평을 받았다.

지난해 11월 말부터는 서울 홍대 축제거리와 방이동 먹자골목, 건대입구역에서 ‘새로 변온 라벨’, ‘미니병 꾸미기’ 등 체험존부터 안주 추천존, 굿즈 가챠존 등으로 구성된 ‘새로 가챠(뽑기) 팝업스토어’를 꾸렸다.

‘새로’는 ‘새로구미(새로+구미호)’를 출시 때부터 브랜드 앰배서더 캐릭터로 선정하고, 제품 전면에 배치해 입소문을 타기도 했다. 새로구미는 한국의 전래동화부터 최근의 영화, 드라마에서 다양한 느낌의 매력적인 존재로 등장하는 구미호에서 따온 것이다.

롯데칠성음료 관계자는 “국내 소주시장의 새로운 트렌드로 자리잡은 ‘새로’가 제로 슈거 소주를 넘어 대한민국을 대표하는 소주의 대표 주자가 되도록 적극적인 마케팅 활동을 전개할 예정”이라고 말했다.

