곽종근 "계엄 당시 위법성 판단 못 해 뼈아파…부하들에게 미안"

곽종근 전 육군특수전사령관은 20일 '12·3 비상계엄' 당시 위법성 판단을 하지 못한 것은 자신의 잘못이며, 자신의 명령에 따라 국회 등으로 출동한 부하들에게 한없이 미안하다고 군사법원에서 증언했다.



곽 전 사령관은 이날 이상현 전 특전사 제1공수여단장과 김현태 전 특전사 707특수임무단장에 대한 내란중요임무종사 혐의 재판이 열린 용산 소재 중앙지역군사법원에 증인으로 출석해 이같이 말했다.

곽종근 전 육군특수전사령관이 지난 2025년 11월 3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령의 내란 재판에 증인으로 출석하고 있다. 연합뉴스

그는 '대통령과 국방장관의 계엄 관련 명령이 합법적이라고 생각했냐'는 이 전 여단장 측 변호인 질의에 "당시는 그런 생각 안 한 것이 제일 문제"라며 "그런 생각을 안 거친 것은 제 실수가 맞다"고 답변했다.



그러면서 "위법, 적법 판단을 못하고 (부하들을) 출동시킨 것은 뼈아프게 잘못했다"며 "그 부분 때문에 부하들에게 미안하고, 뼈아프다. 미안한 마음 한이 없다"고 덧붙였다.



곽 전 사령관은 "위헌·위법한 명령이라는 것을 인식하지 못하고 예하부대를 사지로 투입시켰다"면서 증언 도중 감정이 격해져 눈물을 보이기도 했다.



그는 이 전 여단장과 김 전 특임단장을 선처해달라며 재판부에 탄원서도 제출했다



곽 전 사령관은 이 전 여단장에게 민주당사로 출동하라는 명령을 하달했는지에 대한 질의엔 "제 기억엔 했다"고 답했다.



'이 전 여단장은 민주당사로는 출동하지는 않았다'며 변호인이 재차 묻자 "제 기억으론 민주당사로 (병력을) 보내라고 했다"고 말했다.



비상계엄 당시 이 전 여단장은 국회로 병력을 보냈지만, 민주당사로는 병력을 보내지 않은 것으로 알려졌다. 이와 관련, 곽 전 사령관은 "(혼란스러운 상황에서) 혼선이 생긴 것 같다"고 진술했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지