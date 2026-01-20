“40세 이상은 안 받아요”…日 ‘연령 제한’ 술집에 야후 댓글 폭발

특정 연령대만 손님으로 받는 이른바 ‘연령 제한 술집’이 일본 도쿄에서 화제라고 아사히TV가 19일 보도했다. 일본 아사히TV 유튜브 채널 영상 캡처

보도에 따르면 시부야의 한 술집 입구에는 ‘20~39세로 한정한 젊은 세대의 술집’이라는 안내문이 붙어 있다. 사실상 40세 미만 손님만 받는 전문 매장이다. 매장을 운영하는 나가노 토시히로씨는 연령 제한 이유를 묻는 방송사에 “원래 매장을 찾는 고객층이 젊은 편”이라며 “간혹 연령대가 높은 손님들로부터 매장이 시끄럽다는 불만이 제기된 적이 있다”고 설명했다. 차라리 처음부터 이용 고객 연령대를 명확히 설정해 세대 간의 마찰 없이 모두가 편하게 즐길 수 있는 공간을 만들고자 했다는 취지로 들린다.

아사히TV는 이곳의 파격적인 가격 전략에도 주목했다. 2시간 동안 음료를 무제한으로 마실 수 있는 코스가 단 1000엔(약 1만원)에 불과한 등 젊은 층이 선호할 만한 메뉴와 가격대를 갖추고 있다. 매장에서 만난 한 20대 손님은 연령 제한에 대해 “주변 눈치를 보지 않고 마음껏 즐길 수 있어 좋다”며 긍정적인 반응을 보였다. 물론 40세 이상이라고 해서 입장이 완전히 금지되는 것은 아니다. 나가노씨는 “가게가 다소 시끄러울 수 있다는 점을 미리 설명한 뒤, ‘괜찮다’고 동의하면 안내한다”며 “나이가 40세가 넘었더라도 마음이 20대라고 말한다면 언제든 환영한다”고 덧붙였다.

반면에 25세 이상으로 입장 나이를 높여 제한하는 곳도 있다. 지난해 5월 문을 연 한 숯불구이 전문점은 장년층 손님들이 방해받지 않고 식사를 즐기길 바라는 마음에 이러한 규칙을 유지한다. 이곳을 찾은 한 30대 손님은 “젊은 사람들이 소란스럽게 떠드는 분위기가 없어 만족스럽다”고 말했다. 매장 운영자 세가와씨는 “예약 단계에서 나이를 확인하며, 기준에 맞지 않는 손님에게는 인근의 다른 지점을 안내하고 있다”고 밝혔다. 다만 이 매장 역시 25세 이상의 손님과 동행할 때는 입장을 허용한다.

야후 등 일본 현지 온라인 커뮤니티서도 반응이 뜨겁다. 한 누리꾼은 “손님이 가게를 선택하듯 가게도 손님을 선택하는 것은 당연한 일”이라며 말했고, 다른 누리꾼도 “손님과 매장이 서로에게 요구하는 서비스를 미리 명료하게 하는 만큼 바람직한 것 같다”고 비슷한 식으로 언급했다. 일부는 ‘인간미가 없다’ 등 비판적이지만 ‘편의를 고려한 것 같다’거나 ‘가게 측이 배려해주는 것 같다’ 등 긍정적인 반응이 상대적으로 더 많이 눈에 띈다.

