경찰 포토라인 선 강선우 “국민께 죄송”… 김병기 소환은 감감

‘공천헌금 1억원’ 의혹의 당사자인 무소속 강선우 의원이 수사 20일 만에 경찰에 출석했다. 서울시의회는 다음 주 강 의원에게 1억원을 건넨 김경 서울시의원에 대한 제명안을 의결할 방침이다.

이 사건을 촉발한 무소속 김병기 의원에 대한 소환조사는 여전히 감감무소식이다. 경찰은 전날 더불어민주당을 탈당한 김 의원을 대상으로 공천헌금 수수, 배우자 서울 동작구의회 업무추진비 유용 등 총 13개 의혹에 대해 수사 중이다.

무소속 강선우 의원이 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대는 20일 강 의원을 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원으로부터 공천헌금 1억원을 받았다가 돌려준 혐의를 받는다.

이날 오전 9시쯤 서울 마포구 광역수사단 청사에 도착한 강 의원은 “국민 여러분께 심려를 끼쳐 진심으로 죄송하다”며 “있는 그대로 성실하게 조사에 임하겠다”고 했다. 이어 “삶의 원칙을 지키면서 살아왔다”며 혐의를 부인하는 취지로 말했다.

경찰은 강 의원 소환에 앞서 18일 김 시의원과 강 의원의 전직 보좌관 남모씨를 불러 각각 조사했다. 두 사람 모두 이번 사건과 관련해 세 번째 소환이었다. 경찰은 이들을 동시에 불러 대질신문하는 방안도 검토했지만, 김 시의원이 동의하지 않으면서 불발됐다.

공천헌금 1억원 의혹은 지난달 29일 강 의원이 2022년 당시 민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 금품 수수 문제를 상의하는 녹취록이 공개되면서 불거졌다. 공천 실무 책임자인 김 의원은 당시 명백한 비위 정황을 인지하고도 결과적으로 김 시의원 단수 공천을 막지 않았다.

김 의원은 이와 별개로 비슷한 시기 동작구의원들로부터 공천헌금을 받았다가 돌려줬다는 의혹도 받고 있다.

무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

경찰은 이날 김 의원과 김현지 청와대 제1부속실장, 민주당 정청래 대표 등을 위계 업무방해 혐의로 고발한 시민단체 관계자도 불러 조사했다. 2024년 서울 동작경찰서가 무혐의로 내사 종결했던 김 의원 배우자 동작구의회 업무추진비 유용 의혹과 관련해 전날 조모 전 동작구의원 주거지 등에 대한 압수수색을 진행했다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 김 의원 소환 일정에 대해 “압수물 분석이 어느 정도 돼야 출석이 가늠될 것”이라고 밝혔다.

서울시의회는 조만간 윤리특별위원회를 열고 김 시의원에 대한 징계 수위를 결정한다. 시의회에 따르면 윤리특위는 27일 또는 28일 위원회를 열기 위해 일정을 조율 중이다. 국민의힘 소속 윤리특위 위원들은 김 시의원에게 제기된 의혹의 내용, 본인이 이를 인정한 점 등을 고려해 ‘제명’을 의결해 본회의에 부의할 방침이다. 제명은 재적 의원 3분의 2 이상이 찬성해야 한다. 서울시의회는 111석 가운데 국민의힘이 74석을 차지하고 있고, 윤리특위도 전체 15석 중 10석을 확보해 제명안 통과가 확실시된다.

