1170만명에 평균 11만원씩 ‘상생페이백’

중소벤처기업부는 지난해 시행한 ‘상생페이백’ 사업으로 모두 1조3060억원을 지급했다고 20일 밝혔다. 총 1170만명에게 1인당 약 11만원이 돌아갔다.



상생페이백은 지난해 9∼12월 월별 카드 소비액이 2024년 월평균 소비액을 초과할 경우 최대 33만원까지 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 제도다. 위축된 소비를 진작하고 소상공인을 지원하기 위해 4개월간 한시적으로 운영됐다.

중소벤처기업부 세종 청사. 중소벤처기업부 제공

지난해 9월15일부터 12월 말까지 모두 1564만명이 신청했고, 이 중 1170만명이 한 차례 이상 페이백을 지급받았다. 지난해 9∼12월 누적 지급액은 1조3060억원으로, 4개월간 1인당 평균 지급액은 11만1570원으로 집계됐다.



중기부에 따르면 페이백 지급 대상자의 지난해 9∼12월 카드 소비는 전년 월평균보다 17조7972억원 증가했다. 월별 소비 증가액은 9월 4조원에서 12월 5조원으로 꾸준히 늘었다.



상생페이백을 디지털 온누리상품권으로 지급하면서 디지털 온누리 앱 가입자 수가 사업 전 286만명에서 지난해 12월 말 기준 1704만명으로 6배가량 증가했다. 중기부는 늘어난 이용자들의 상품권 사용이 전통시장과 골목상권의 추가 소비로 이어질 것으로 기대했다.



중기부는 카드 결제 취소로 발생한 반환액에 대해서는 디지털 온누리 앱을 통한 충전 납부와 모바일 전자고지 발급 등으로 반환할 예정이다. 또 상반기 중 상생페이백의 민간 소비 견인 효과와 전통시장·골목상권 매출 증가율 등을 종합 분석해 소비 진작 정책 수립에 활용할 계획이다.

