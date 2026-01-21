홈플러스 “회생 위해 긴급자금 대출 시급”

홈플러스는 20일 거래처 납품률이 45%까지 떨어졌다며 긴급운영자금(DIP) 대출을 위한 채권자와 정책금융의 지원을 호소했다.

홈플러스는 이날 입장문에서 “구조혁신 회생계획을 실행하기 위해서는 우선 DIP를 통해 3000억원의 자금이 지원되는 것이 중요하고 절실하다”며 “대출이 성사되면 운영상의 어려움이 해소되고 구조혁신 회생계획 실행으로 회사는 제자리를 찾게 될 것”이라고 밝혔다.

홈플러스는 현재 운영자금 부족으로 물품 구매 대금을 제때 지급하지 못하고 직원들의 1월 월급 지급도 미뤘다.

회사는 “거래처의 납품률이 전년 대비 약 45%까지 급감하면서 정상적인 매장 운영이 어려운 상황”이라며 “유통업 특성상 매장 운영이 중단된다면 회생 가능성은 더욱 낮아질 수밖에 없다”고 강조했다. 이어 “당면한 유동성 위기를 극복하고 구조혁신 회생계획 효과가 가시화되기까지 회사를 안정적으로 운영할 수 있는 자금 확보가 가장 시급한 과제”라고 덧붙였다.

홈플러스는 긴급운영자금 대출을 위해 MBK파트너스와 메리츠금융그룹, 국책금융기관 산업은행이 1000억원씩 분담하는 구조를 요청하고 있으나, MBK를 제외한 메리츠와 산업은행은 호응하지 않은 것으로 알려졌다. 홈플러스는 “회생을 위해 너무도 중요한 시간이므로, 채권자와 정책금융 당국의 지원을 간청드린다”고 거듭 호소했다. 산업은행 측은 “분담 요청 자체를 받은 적 없다”며 불편한 기색을 내비쳤다.

