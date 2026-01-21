화마 딛고 일어선 영덕… 관광객 7.7% 증가

초대형 산불 피해를 입은 경북 영덕군의 지난해 관광객이 전년 대비 7.7% 증가한 것으로 나타났다.



20일 영덕군이 KT에 의뢰한 빅데이터 집계에 따르면 지난해 영덕군을 찾은 관광객 수는 전년보다 약 78만명이 늘어난 1090만명을 기록했다. 관광객 수 증가뿐만이 아니다. 전년 대비 △숙박 방문자 비율(2.8%) △관광 소비(8.2%) △관광산업의 질(17.5%) 또한 크게 개선된 것으로 조사됐다.



이는 영덕군이 지난해 3월 말 발생한 산불 피해를 극복하기 위해 다양한 신규 관광 프로그램을 운영하고 교통 인프라 확충과 체류형 관광 정책 촉진 등을 적극 시행한 결과로 풀이된다. 영덕군은 산불 피해 복구 및 지역 관광 활성화를 도모하기 위해 자연 복원과 체험형 관광을 접목한 그린투어리즘 ‘진달래 심기 투어’를 운영하는 등 관광의 공공성과 참여 가치를 높여 지역 이미지 개선에 힘써왔다.



아울러 단체관광객 인센티브 지원, 관광택시 운영 등 관광객 편의 증진 정책을 추진해 지역 접근성을 한층 높였다는 평가가 나온다. 또 문화유산 야행과 달빛고래 트레킹 등 야간 관광 콘텐츠 역시 체류시간 연장과 지역 내 소비 확대에 긍정적인 영향을 미쳤다는 게 군 설명이다.



동해중부선 완전 개통과 KTX 운행, 포항∼영덕 고속도로 개통 등으로 광역 교통망이 크게 개선된 점도 이번 성과에 적잖은 영향을 미친 것으로 파악된다. 영덕군은 올해도 지역 주민과 전국 각지의 봉사자들이 함께 참여하는 ‘희망 심기’ 등을 통해 자연 회복과 공동체 기반 관광 활성화에 주력할 방침이다.



군 관계자는 “위기를 기회로 삼아 관광 체질 개선에 힘써온 노력이 가시적인 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 지속 가능한 체류형 힐링도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

