안병윤, 예천군수 출마 선언…“정치인 아닌 행정가 필요”

안병윤 전 부산시 행정부시장이 경북 예천군수 출마를 공식 선언했다.

안 전 부시장은 20일 기자회견을 열고 “예천을 다시 설계할 군수가 필요하다”며 예천군수 출마 의사를 밝혔다.

안 전 부시장은 “예천은 경북에서 1인당 지역내총생산(GRDP)이 가장 낮은 수준에 머물러 있다”며 “도청 이전이라는 기회를 가졌지만 배후 산업단지 조성과 기업 유치에 실패하며 성장 동력이 멈췄다”고 말했다.

그러면서 “예천에는 정치인 중심의 군정에서 벗어난 국가와 시장을 아는 군수가 필요하다”며 “중앙정부의 예산 구조를 이해하고 기업과 투자를 실제로 유치하며 국가 정책과 지역 전략을 연결할 수 있는 행정 리더십이 필요하다”고 강조했다.

안 전 부총장은 예천군 보문면에서 태어나 보문초·대창중·대구 대건고를 거쳐 연세대 행정학과를 졸업했다. 행정고시에 합격해 공직에 입문했고 행정안전부 주요 보직과 경북도 경제기획조정실장, 주미한국대사관 참사관, 부산광역시 행정부시장을 역임했다.

공직 퇴임 후에는 경북도립대 총장을 지냈고 국립 안동대학교와의 통합을 통해 출범한 국립 경국대학교에서 공공부총장을 최근까지 맡아왔다.

