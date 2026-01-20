‘두쫀쿠’ 재해석…이마트24, 카다이프 상품 출시 한 달 만에 18만개 돌파

최근 편의점 업계에서 빠르게 성장하고 있는 카테고리 중 하나는 ‘디저트’다. 과거에는 간식의 보조 영역에 머물던 편의점 디저트는 이제 전문점의 대안이자, 편의점방문을 이끄는 핵심 콘텐츠로 자리 잡고 있다.

20일 이마트24에 따르면 회사는 최근 카다이프, 말차, 타로 등 글로벌 디저트 트렌드를 반영한 신상품을 잇달아 선보이며 디저트 상품을 새로운 성장 카테고리로 키우고 있다.

이마트24의 초코 카스테라 카다이프 모찌와 초코 카다이프 모찌. 이마트24 제공

지난달 선보인 △초코 카스테라 카다이프 모찌(5800원) △초코 카다이프 모찌(3100원) △BOTD 말차 품은 초코 쫀득 모찌빵(1900원) △BOTD 타로 품은 초코 쫀득 모찌빵(1900원) △서울대빵(말차·초코·딸기) 등은 출시 직후부터 빠르게 매출이 늘며 디저트 매출 확대를 견인하고 있다.

특히 카다이프를 활용한 디저트 2종의 성장세가 두드러진다.초코 카스테라 카다이프 모찌와 초코 카다이프 모찌는 출시 이후 매주 가파른 상승세를 보이며, 단숨에 디저트 상품군 매출 1, 2위에 올랐다. 해당 상품의 판매량은 출시 후 2주차에 전주 대비 81%, 3주차 55%, 4주차 18% 증가해 출시 한 달 만에 누적판매량 18만개를 돌파했다.

이마트24 모바일앱에서도 ‘카다이프’, ‘초코카다이프모찌’등 관련 검색어가 나란히 1, 2위를 차지하고, 유튜브, 인스타 등 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 관련 게시물 누적 조회수는 250만회를 넘어서며 고객 관심도가 실제 구매로 이어지고 있는 것으로 나타났다.

이들 상품은 최근 MZ세대를 중심으로 확산되고 있는 ‘두바이식 초콜릿 디저트’ 트렌드를 반영해 쫀득한 떡 형태로 재해석한 상품이다. 초코 카스테라 카다이프 모찌는 카다이프(중동식 얇은 면) 함량을 높여 바삭한 식감을 살리고, 떡피를 얇게 만들어 카다이프의 풍미를 극대화했다. 여기에 초코 카스테라 가루를 덮어 부드러운 맛을 더했다.

초코 카다이프 모찌는 쫀득한 찹쌀떡 안에 카다이프를 활용한 피스타치오 크림을 넣은 디저트다. 찹쌀떡을 초콜릿으로 한 번 더 코팅한 뒤 피스타치오로 토핑해 고급스러운 맛을 구현했다.

카다이프 상품과 함께 최근 선보인 말차크림빵, BOTD쫀득 모찌빵 시리즈 역시 인기를 끌며 디저트 카테고리 전체 매출 성장을 이끌고 있다. 실제로, 이마트24의 지난해 12월 디저트 상품군 매출은 전년 동기 대비 4.5배(351%) 증가했으며, 전월(11월)과 비교해도 2.4배(144%) 증가한 것으로 나타났다.

이마트24 관계자는 “젊은 소비층 중심으로 디저트 수요가 꾸준히 확대되고 있는 만큼 트렌디한 맛과 식감을 갖춘 상품을 지속적으로 선보일 것”이라며 “편의점에서도 전문점 수준의 디저트를 즐길 수 있도록 상품 경쟁력을 강화해, 고객에게 새로운 디저트 경험을 제공하는 공간으로 자리매김하겠다”고 말했다.

