김정기 대구시장 권한대행 “행정 통합으로 갈등비용 줄여야…태스크포스 신설”

김정기 대구시장 권한대행은 20일 “더 큰 미래와 발전을 위해서 대구가 경북을 좀 더 포용하는 자세를 가질 필요가 있다”고 강조했다.

김 권한대행은 이날 대구시청에서 열린 간부회의에서 “대구∙경북은 원래 하나였으며, 우리가 수도권을 바라보는 시각과, 경북 내륙지방에서 대구를 바라보는 시각이 같다”면서 이같이 말했다.

20일 김정기 대구시장 권한대행이 간부회의에서 행정통합의 필요성과 실무 추진단 구성을 지시하고 있다. 대구시 제공

그는 대구∙경북 행정통합 특별법 통과와 통합단체장 선출 등 후속조치를 위해 기획조정실을 중심으로 태스크포스(TF) 구성을 지시했다. 김 권한대행은 “통합 과정에서 행정적 비용 등을 치루더라도 물 문제와 신공항 등 지역간 갈등비용을 해소하고 통합에 따른 시너지 효과가 더 큰 만큼 이번 기회에 반드시 통합이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “정부 차원의 재정 지원과 특례에 대한 추진의지가 분명해진 만큼 지금이 통합의 적기”라고 재차 강조하고, “2월 광주전남 특별법 논의 때 대구∙경북 통합특별법도 반드시 병행해야 한다”고 말했다.

그는 베트남 출장 복귀 후 ‘경제∙문화관광∙인적 교류분야’ 활성화 주문도 이어졌다.

김 권한대행은 경제 분야와 관련해 “물 산업, 스마트시티, 도시 재해 등 공적개발원조(ODA) 연계사업을 기획해 제안하고, 향후 지역 기업과 사업을 추진할 수 있도록 준비하라”고 했다. 인적자원 분야와 관련해서도 김 권한대행은 “대구에 관심 있는 베트남 학생 유치를 위해 호찌민대학교 등 지역 내 대학과 협력해 창업분야 등 대구의 노하우를 전수할 수 있는 유치프로그램을 발굴하라”고 주문했다.

그는 문화관광 분야와 관련해서는 “상호주의 차원에서 한∙베 페스티벌과 오페라∙뮤지컬, 치맥축제 등 국제행사에 상호교류를 활성화하라”고 지시하고 “의료관광 활성화를 위해 메디시티협의회를 통한 의료협력방안과 의료관광상품도 발굴하라”고 덧붙였다.

이밖에 김 권한대행은 지난해 중위권에 머문 종합 청렴도를 끌어올리기 위한 대책 마련과 국립 독립운동 기념관 분원 유치를 위한 지역사회 공론화, 건조한 날씨에 따른 산불 예방 활동 강화 등을 적극 주문했다.

