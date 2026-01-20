김정기 대구시장 권한대행 “행정 통합으로 갈등비용 줄여야…태스크포스 신설”

김정기 대구시장 권한대행은 20일 “더 큰 미래와 발전을 위해서 대구가 경북을 좀 더 포용하는 자세를 가질 필요가 있다”고 강조했다.
김 권한대행은 이날 대구시청에서 열린 간부회의에서 “대구∙경북은 원래 하나였으며, 우리가 수도권을 바라보는 시각과, 경북 내륙지방에서 대구를 바라보는 시각이 같다”면서 이같이 말했다.
그는 대구∙경북 행정통합 특별법 통과와 통합단체장 선출 등 후속조치를 위해 기획조정실을 중심으로 태스크포스(TF) 구성을 지시했다. 김 권한대행은 “통합 과정에서 행정적 비용 등을 치루더라도 물 문제와 신공항 등 지역간 갈등비용을 해소하고 통합에 따른 시너지 효과가 더 큰 만큼 이번 기회에 반드시 통합이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.
그러면서 “정부 차원의 재정 지원과 특례에 대한 추진의지가 분명해진 만큼 지금이 통합의 적기”라고 재차 강조하고, “2월 광주전남 특별법 논의 때 대구∙경북 통합특별법도 반드시 병행해야 한다”고 말했다.
그는 베트남 출장 복귀 후 ‘경제∙문화관광∙인적 교류분야’ 활성화 주문도 이어졌다.
김 권한대행은 경제 분야와 관련해 “물 산업, 스마트시티, 도시 재해 등 공적개발원조(ODA) 연계사업을 기획해 제안하고, 향후 지역 기업과 사업을 추진할 수 있도록 준비하라”고 했다. 인적자원 분야와 관련해서도 김 권한대행은 “대구에 관심 있는 베트남 학생 유치를 위해 호찌민대학교 등 지역 내 대학과 협력해 창업분야 등 대구의 노하우를 전수할 수 있는 유치프로그램을 발굴하라”고 주문했다.
그는 문화관광 분야와 관련해서는 “상호주의 차원에서 한∙베 페스티벌과 오페라∙뮤지컬, 치맥축제 등 국제행사에 상호교류를 활성화하라”고 지시하고 “의료관광 활성화를 위해 메디시티협의회를 통한 의료협력방안과 의료관광상품도 발굴하라”고 덧붙였다.
이밖에 김 권한대행은 지난해 중위권에 머문 종합 청렴도를 끌어올리기 위한 대책 마련과 국립 독립운동 기념관 분원 유치를 위한 지역사회 공론화, 건조한 날씨에 따른 산불 예방 활동 강화 등을 적극 주문했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지