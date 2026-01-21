9개월만에 100억 돌파하더니…샐러드족까지 공략 나선 농심 ‘누룽지팝’

농심 스낵 ‘누룽지팝’이 샐러드 프랜차이즈 ‘샐러디’와 손잡고 건강하고 간편한 식사를 선호하는 2030세대 입맛 공략에 나선다. 출시 이후 누적 매출이 100억원을 넘어선 누룽지팝은 프렌차이즈와 협업을 통해 존재감을 더욱 키운다는 계획이다.

농심 ‘누룽지팝’ 프로모션. 농심 제공

21일 농심에 따르면 전날부터 내달 2일까지 2주간 전국 345여개 샐러디 매장에서 인기 메뉴인 ‘로스트닭다리살 샐러디’와 스프로 구성된 ‘월간샐러디’ 세트 메뉴를 주문하는 고객에게 누룽지팝 1봉을 증정하는 프로모션을 진행한다. 매장 재고 상황에 따라 이벤트 종료 시점이 달라질 수 있다.

농심은 샐러드를 주식으로 즐기는 젊은 층을 대상으로 누룽지팝의 매력을 알리기 위해 이번 프로모션을 기획했다. 샐러드의 신선함에 식사 대용으로도 손색없는 누룽지팝을 더해 맛과 식감을 모두 잡은 한 끼 조합을 선보인다는 계획이다.

이번 프로모션 제품인 농심 누룽지팝은 전통 간식 누룽지를 현대적으로 재해석한 스낵이다. 원재료의 쌀을 100% 찹쌀로 사용해 누룽지 본연의 고소한 맛과 바삭한 식감을 살렸다.

지난해 4월 출시 이후 중장년층에게는 추억의 맛을, 젊은 세대에게는 사무실 필수 간식 등으로 입소문을 타며 출시 9개월 만에 누적 매출 100억원을 돌파했다. 특히 전체 매출 중 온라인 비중이 절반(46%)에 육박할 만큼 목적 구매 성향이 뚜렷한 마니아층을 확보한 제품이다.

농심 관계자는 “MZ세대에서 지속되는 ‘헬시플레저’ 트렌드에 따라 샐러드와 부담 없이 곁들일 수 있는 스낵으로 누룽지팝을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 타깃 소비자들의 라이프스타일에 맞춘 다양한 협업으로 누룽지팝의 차별화된 매력을 적극 알려 나갈 것”이라고 말했다.

