강화 경제자유구역 지정 공감대 확산…군, 중앙정부 설득 힘 모은다

정부의 경제자유구역 지정을 추진하고 있는 인천 강화군이 국민 공감대 확산에 속도를 낸다. 군은 강화남단 경제자유구역 신규 지정 추진의 정책 공감대를 넓히기 위해 홍보 역량을 집중한다고 20일 밝혔다.

군은 지난해 12월 산업통상부 접수 보고를 시작으로 지정 절차가 본격화했다는 판단이다. 박용철 강화군수는 “올해 상반기는 경제자유구역 지정 여부를 결정짓는 매우 중요한 시기”라고 강조했다.

군은 추진 배경과 주요 내용을 국민들이 쉽게 이해할 수 있도록 시각적으로 구현한 대표 이미지를 개발해 홍보에 나선다. 사업 필요성과 핵심 내용을 효과적으로 전달하고, 국민의 관심과 자발적인 참여를 유도한다는 전략이다.

서명운동은 기존 오프라인과 병행해 QR코드 기반의 온라인 방식을 추가한다. 누구나 간편하게 참여할 수 있도록 한 취지다. 여기에 참여 대상을 강화군 중심에서 전국 단위로 확대해 나갈 계획이다.

아울러 정책 인지도를 확산하기 위해 대중교통, 다중이용시설, 모바일 등 온·오프라인의 다양한 채널을 활용한다. 박 군수는 “토론회와 정책 포럼 등을 열어 지정의 필요성과 타당성에 대해 체계적으로 설명하고, 중앙정부와 관계기관을 충분히 설득해 나가겠다”고 말했다.

