도쿄 쌍둥이 판다, 27일 中 간다…日, 54년만에 '제로 판다'

일본에 두 마리만 남은 판다가 내달 27일 중국으로 떠난다고 아사히신문 등이 20일 보도했다.



일본은 1972년 중국과 국교를 정상화한 이후 판다를 들여와 사육했으나, 중국과 관계가 악화한 상황에서 1주일 뒤면 54년 만에 판다 없는 나라가 된다.

도쿄도는 우에노동물원에 있는 쌍둥이 자이언트판다 수컷 '샤오샤오'와 암컷 '레이레이'가 27일 나리타 공항을 통해 중국으로 간다고 전날 밝혔다.



샤오샤오와 레이레이는 2021년 6월 우에노동물원에서 태어나 생활해 왔으며 아빠 '리리'와 엄마 '싱싱'은 2024년 9월 중국에 반환됐다.



이들 판다를 마지막으로 볼 수 있는 날은 이달 25일이며, 이미 온라인 관람 신청은 마감됐다.



교도통신은 "다카이치 사나에 총리의 대만 유사시 관련 발언으로 중일 관계는 냉각됐고 새로운 판다 대여는 불투명한 상황"이라고 전했다.



중국은 전 세계에서 자국에만 있는 판다를 우호 관계를 맺은 국가에 선물하거나 대여하는 형식으로 '판다 외교'를 펼치고 있다. 해외에서 태어난 판다는 보통 만 4세 전후가 되면 중국으로 돌아간다.

