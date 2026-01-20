“자수하면 선처”… 이란, 총칼 진압 후 ‘인터넷·회유’ 양동작전

이란 당국이 19일(현지시간) 경제난 등으로 인한 반정부 시위가 유혈진압으로 잦아들자 주민에게 인터넷 접속을 허용하겠다는 뜻을 밝혔다.

18일(현지 시간) 독일 베를린에서 시위대가 이란 내 반정부 시위를 지지하는 집회에 참여하고 있다. 이란의 반정부 시위 강경 진압으로 사망자가 1만8천 명에 이를 것이란 분석이 나온 가운데 이란 정부는 사망자가 많이 나온 이유는 미국과 이스라엘의 외세 개입 때문이라고 주장했다. AP뉴시스

AFP통신에 따르면 이날 호세인 아프신 과학기술지식경제 담당 부통령은 이란 국영방송에서 “이번주 내로 차츰 인터넷이 정상화될 것”이라고 말했다.

전날 이란에서는 구글 등 일부 해외 웹사이트에 제한적으로 접속할 수 있었지만 검색 결과 링크를 열지 못했다고 AFP는 전했다.

이란은 지난 8일 오후부터 인터넷과 통신 등을 전면 차단하며 강도높은 시위 진압에 나선 바 있다. 12일까지 군경의 발포에 따른 시위대 사망이 집중됐다. 이후 수도 테헤란 등 주요 도시에서 반정부 집회가 위축되기 시작했다.

아마드레자 라단 이란 경찰청장은 이날 국영방송을 통해 “자신도 모르게 폭동에 가담한 젊은이들은 적군이 아닌 것으로 간주한다”며 “사흘 내 자수할 경우 관대한 처벌이 내려질 것”이라고 말했다.

미국 기반 인권운동가통신(HRANA)은 시위 사태 22일째인 전날까지 총 3919명이 숨졌으며 이 가운데 3685명이 시위 참가자라고 집계했다.

