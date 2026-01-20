효연, 소녀시대 멤버들과 불화 고백 "내가 못 배워서…"

그룹 '소녀시대' 효연이 멤버들과 싸웠던 일화를 공개했다.

19일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에는 효연이 게스트로 출연했다.

그룹 소녀시대 멤버 효연. 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁' 화면 캡처

이날 효연은 '멤버들과 싸운 적 있느냐'는 질문에 "우리는 진짜 안 싸우는 편이다. '다른 걸그룹이 정말 막 싸웠다더라' 이런 걸 듣는다"고 말했다.

그는 "(멤버들과) 싸울 수 있다고 생각한다. 어떻게 의견이 항상 같을 수가 있겠냐"며 "우리는 한 발짝 물러서서 바라보기 때문에 많이 안 싸우고 만약에 그 안에서 싸움닭 찾으라 하면 나"라고 했다.

이에 동해가 "활동하던 중에 가장 크게 싸운 적이 있느냐"고 물었고, 효연은 멤버들과 한 번에 싸웠던 적이 있다고 밝혔다.

효연은 "리허설을 들어가야 하는데 나 때문에 리허설을 못 들어가는 그런 상황이 생겼다. 그러면 나 때문에 방송국이랑도 약간 사이가 안 좋아지지 않냐. 나 때문에 그런 일이 벌어졌다"고 털어놨다.

이어 "용평 스키장에서 오는데 차가 돌아서 오느라 늦었다. 방송국에 미안하다 했는데 멤버들한테는 안 했다"며 "근데 이건 일이지 않냐. 그래서 멤버들이 화가 난 것"이라고 했다.

효연은 "나는 또 눈치 없이 '올라가자. 파이팅해야지' 해서 두 멤버가 와서 지금 그럴 분위기가 아닌 거 같다고 사과를 한 번 하는 게 좋을 거 같다고 했다. 그래서 사과를 했다"고 밝혔다.

이를 듣던 동해가 "원래 처음에 들어오자마자 미안하다고 하는 거 아니냐"고 꼬집었고, 효연은 "내가 못 배워서 그렇다. 내가 잘 못했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

