지드래곤 소속사 '대통령 표창'… 이 대통령 "APEC 공로 인정"

지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 대통령표창을 받았다. 갤럭시코퍼레이션 제공

가수 지드래곤이 문화훈장을 받은 데 이어 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 대통령표창을 받았다.

지난 19일 갤럭시코퍼레이션 측은 “갤럭시코퍼레이션은 2025 APEC 정상회의 개최를 통하여 국가 사회 발전에 이바지한 공로가 크므로 이에 표창합니다”라는 내용의 대통령 표창장을 공개했다.

앞서, 지드래곤은 ‘제16회 대한민국 대중문화 예술상 시상식’에서 최연소 ‘옥관 문화훈장’을 수훈하며 대중음악을 넘어 한국 문화 산업 전반에 기여한 공로를 인정받았다.

APEC 정상회의 홍보대사로 활약한 지드래곤. 갤럭시코퍼레이션 제공

갤럭시코퍼레이션은 소속 아티스트 지드래곤의 APEC 공식 홍보대사 위촉과 함께, 정상회의 공식 협찬사 선정 및 환영 만찬에도 유일한 엔터테크 기업으로 참석하는 등 국가 발전에 다방면으로 이바지했다.

APEC 공식 홍보대사로 활약한 지드래곤은 ‘2025 APEC 정상회의’ 환영 만찬에서 특별 공연을 선보여 한국 문화의 위상을 높였다.

알베르토 반 클라베렌 칠레 외교 장관, 마크 카니 캐나다 총리 등 세계 정상들이 일제히 휴대전화를 꺼내 지드래곤의 무대를 촬영하며 감탄하는 모습이 포착되기도 했다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 나란히 앉아 화기애애하게 공연을 관람하는 모습도 큰 화제가 되었다.

갤럭시코퍼레이션 최용호 대표. 갤럭시코퍼레이션 제공

이와 함께 갤럭시코퍼레이션, 지드래곤은 ‘피스 위드 크리에이트(Peace with Create)’라는 메시지를 담은 응원봉 패키지를 참석 정상들에게 전달하며, 예술이 언어와 국경을 초월해 세상을 하나로 묶는 힘을 전했다.

세계 정상들 앞에서 ‘나를 넘어(Beyond Myself)’라는 위버멘쉬(Übermensch) 철학을 구현한 갤럭시코퍼레이션과 지드래곤은 한국을 넘어 글로벌 시대를 대표하는 주체로 K-컬처의 새로운 외교적 가능성을 증명했다는 평가를 받는다.

갤럭시코퍼레이션은 “다방면으로 APEC 정상회의에 참여하며 K-컬처의 위상을 세계에 알리고 대한민국의 글로벌 영향력에 힘을 보탤 수 있어 영광이었다”라면서 “이는 단순한 참여를 넘어 K-콘텐츠 파워를 보여주는 데 기여할 수 있는 뜻깊은 자리였다”라고 전했다.

