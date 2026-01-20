전국 청약 경쟁률 한 자릿수인데… 서울만 156대 1 ‘나홀로 열기’

지난해 12월 전국 아파트 청약 경쟁률이 저조한 반면 서울 경쟁률은 세 자릿수를 보이며 ‘서울 쏠림 현상’이 나타나고 있다.

지난 19일 서울 용산구 남산에서 바라본 아파트단지 모습. 뉴시스

20일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 내용에 따르면 지난해 12월 전국 아파트 1순위 평균 청약 경쟁률은 최근 12개월 이동평균 기준 6.93대 1로 집계됐다.

전국 경쟁률은 지난해 5월 14.8대 1로 정점을 찍은 이후 하락세를 보였다. 7월 9.08대 1을 기점으로 12월까지 6개월 연속 한 자릿수에 머무르며, 지난해 연간 경쟁률은 전년 (12.54대 1) 대비 40% 이상 낮아졌다.

반면 서울에서는 정반대 움직임이 나타났다.

지난해 12월 서울 1순위 청약 경쟁률은 155.98대 1로 2022년 1월(144.91대 1) 이후 최고치를 기록했다. 이는 최근 4년 중 가장 높은 수준이다.

특히 서울 강남권 입지인 역삼센트럴자이는 전용 84㎡ 분양가가 최고 28억1300만원 수준임에도 분양가 상한제 적용에 따른 시세차익 기대감으로 경쟁률이 487.1대 1에 달했다.

그러나 인천에서 12월 분양에 나선 5개 단지가 모두 미달을 기록하는 등 수도권 외곽과 비수도권 다수 지역에서 1대 1 미만 경쟁률을 보이며 대조적 모습을 보였다.

청약시장의 이런 선별적 수요 집중은 미분양 주택 통계에서도 확인된다.

11월 지역별 미분양 물량은 충남이 전월 대비 45.7% 늘어 증가 폭이 가장 컸고 충북(7.4%↑), 인천(5.1%↑), 세종(4.3%↑) 등도 증가했다.

반면 서울(1.8%↓), 경기(7.5%↓), 대전(9.3%↓), 울산(13.7%↓) 등은 미분양이 감소했다.

김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “미분양 현황과 최근 아파트 청약 경쟁률로 볼 때 시세차익이 확실한 단지나 지역에만 청약이 쏠리는 신중 청약이 늘고 있다”며 “특히 규제지역은 청약으로 진입하는 것이 상대적으로 유리하다고 보는 시각이 많아진 것 같다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지