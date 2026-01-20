“대통령 지키던 손으로 시민 구했다”…경호처 직원, 식당서 쓰러진 70대 심폐소생술로 살려

식당에서 의식을 잃고 쓰러진 70대 노인이 옆자리에서 식사하던 대통령경호처 직원의 빠른 대처로 생명을 구했다.

의식을 회복한 70대 남성. 연합뉴스(독자 제공)

20일 연합뉴스에 따르면 지난 16일 오후 2시쯤 대통령 경호처 소속 송모 방호관은 근무 비번을 맞아 지인과 식사를 하기 위해 용산구 한 중식당을 찾았다가 옆 테이블의 70대 남성이 쓰러지는 것을 목격했다.

송 방호관은 즉시 다가가 의식과 호흡을 살핀 뒤 기도를 확보했다. 심정지 상태임을 확인한 그는 주변 손님에게 119 신고를 요청한 뒤 약 5분간 심폐소생술(CPR)을 했다.

송 방호관의 빠른 조치 덕에 남성은 구급대원이 도착하기 직전 의식을 회복할 수 있었다.

송 방호관은 연합뉴스와 통화에서 “누군가의 소중한 가족이라는 생각에 한 순간도 지체할 수 없었다. 공무원이 시민 생명과 안전을 지키는 것은 당연한 책무"라며 "응급처치 교육의 중요성을 다시 한번 실감했고, 관련 교육이 더욱 널리 확산하기를 바란다"고 전했다.

