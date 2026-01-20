“어려운 이웃 돌보던 따뜻한 사람”…70대 엄마, 장기기증으로 ‘마지막 기부’

생전 40여년 간 봉사활동에 꾸준히 참여해 온 70대 여성이 장기 기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

뇌사 장기기증으로 생명 살린 이화영씨. 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 12월 5일 포항세명기독병원에서 고 이화영(73)씨가 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 하늘의 별이 돼 떠났다고 20일 밝혔다.

고인은 지난해 12월 29일 호흡 곤란 증상을 느껴 119에 신고한 뒤 자택에서 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 의료진의 치료에도 불구하고 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태가 됐다. 이후 이후 뇌사 장기기증으로 간장, 신장(양측)을 기증해 3명의 소중한 생명을 살렸다.

가족들은 이씨가 2019년 기증희망등록 신청을 통해 삶의 끝에 다른 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나고 싶다고 한 소원을 들어주길 원했고, 이씨의 마지막 모습이 다른 생명을 살리는 아름다운 추억으로 기억되길 바라는 마음에 기증을 결심했다.

경상북도 포항에서 6남매 중 둘째로 태어난 이 씨는 꼼꼼하고 자상한 성격으로 남에게 베푸는 것을 좋아했다. 숙명여대 교육학교를 졸업 후 대한한공 승무원으로 일을 했고, 포항 시내에서 유명 꽃집을 운영하기도 했다.

이씨는 독서와 여행을 좋아했으며, 주말마다 교회에서 40년 넘게 꾸준히 봉사활동을 했다. 식사를 잘 챙기지 못하는 노인들에게 음식을 만들어 가져다 주거나 주변의 어려운 이웃을 찾아가 먼저 도움을 나누는 따뜻한 사람이었다.

이 씨의 아들 김대현 씨는 “엄마, 남에게 베풀기 좋아하던 그 모습 그대로 마지막 순간까지 모든 걸 주고 떠나네. 하늘나라에서는 마음 편히 잘 지내. 그리고 우리 항상 내려봐 줘. 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.

한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “생명 나눔을 실천해 주신 기증자 이화영 님과 유가족분들의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다”고 말했다.

