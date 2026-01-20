"술잔에 그려진 독도는 일본땅?"…오키섬, 집요한 다케시마 홍보

일본 시마네현 오키섬에서 독도를 일본 영토로 표기한 각종 관광 상품이 유통되는 등 일반 관광객을 상대로 한 일본의 집요한 독도 영유권 홍보가 노골화되고 있다.



서경덕 성신여대 교수는 20일 자신의 SNS를 통해 "지난 주말 여행기술연구소 투리스타와 함께 진행하는 '대한민국 역사 투어'의 일환으로 시민 25명과 일본 시마네현을 다녀왔다"고 전했다.

일본 시마네현 오키섬 여객터미널 내 상점에 판매하고 있는 '독도 술잔'. 빨간색 네모 부분이 독도. 서경덕 교수 제공

서 교수는 "이번 일정은 시마네현청 내 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭) 자료실'을 찾아 독도 관련 왜곡 전시 실태를 살펴본 뒤, 일본의 독도 영유권 주장이 집중적으로 전개돼 온 오키섬으로 이동하는 순서로 진행됐다"고 밝혔다.



오키섬은 2024년 독도 영유권을 주장하는 집회가 열렸던 곳으로, 섬 곳곳에 독도 관련 광고판을 설치해 한국이 독도를 불법 점거하고 있다는 허위 인식을 확산시켜 온 지역이다.



서 교수에 따르면 이곳에서는 2016년 '구미 다케시마 역사관'을 개관해 주민들을 대상으로 일본의 독도 영유권을 주장하는 증언과 자료를 수집·전시해 왔으며, 최근에는 독도 영유권을 주장하는 문구가 삽입된 티셔츠와 배지 등 각종 상품을 판매하고 있다.



특히 관광객들의 왕래가 잦은 오키섬 여객터미널 내 상점에서는 독도를 일본 영토처럼 표기한 술잔이 진열·판매되고 있다.



일본은 과거 영토 담당 장관의 오키섬 관련 망언, 도쿄 올림픽 성화 봉송 경로에 오키섬을 포함한 사례 등 다양한 방식으로 이 지역을 활용해 독도 영유권 주장을 반복해 왔다.



이제는 관광 상품을 통해 일반 방문객들에게까지 독도가 일본 땅이라는 인식을 주입하려는 시도까지 이어지고 있다는 점에서 문제의 심각성이 크다는 지적이 나온다.



서 교수는 "이 같은 행위로 독도의 지위가 바뀔 수는 없지만, 일본의 집요하고 체계적인 홍보 전략에 대응해 우리 역시 보다 구체적이고 지속적인 대응 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

<연합>

