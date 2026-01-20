'1억 공천헌금' 강선우 경찰 출석 "원칙 지켜와"…피의자 조사

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 무소속 강선우 의원이 20일 경찰에 피의자로 출석했다.

지난달 29일 더불어민주당 소속이었던 강 의원이 김병기 의원과 1억원 수수 사실을 놓고 의논하는 녹취가 공개된 지 22일 만이다.

2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

어두운 코트 차림으로 오전 8시 56분께 서울경찰청 마포청사에 도착한 강 의원은 "이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다"며 "있는 그대로, 사실대로 성실하게 조사에 임할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "저는 제 삶의 원칙이 있고 그 원칙을 지키는 삶을 살아왔다"고 강조했다. 사실상 자신의 혐의를 부인한 것으로 해석된다.

발언을 마친 그는 '공천헌금 1억원을 받았느냐' 등 취재진 질문에는 답하지 않고 조사실로 향했다.

이날 경찰은 강 의원을 상대로 1억원을 실제 받았던 것이 맞는지, 받는 자리에 강 의원이 동석했거나 공천헌금 전달 사실을 인지하고 있었는지 추궁할 예정이다.

강 의원이 1억원을 돌려줬다면 그 시점과 이유가 무엇인지, 1억원을 돌려줬음에도 김 시의원에게 단수공천을 준 이유가 무엇인지도 캐물을 것으로 보인다.

강 의원은 금품을 주고받은 것은 보좌관이자 사무국장이었던 남모씨와 김 시의원 사이의 일이며, 자신은 사후 보고를 받고 반환을 지시했을 뿐이라고 해명해왔다. 페이스북을 통해서도 공천을 목적으로 한 금품 수수가 없었다고 주장해왔다.

하지만 남씨와 김 시의원은 앞선 3차례 조사에서 강 의원과는 다른 진술을 내놓아 사실 규명이 필요한 상태다.

이들은 지방선거를 앞둔 2022년 4월 한 카페에서 강 의원과 함께 만났다는 입장이다. 김 시의원은 강 의원에게 직접 금품을 전달했다고, 남씨는 강 의원 지시로 차에 쇼핑백을 실었다고 각각 진술한 것으로 알려졌다.

다만, 서로 엉킨 진술들을 풀어낼 핵심 물증은 부족한 상황으로 보인다.

의혹이 불거진 직후 김 시의원은 돌연 미국으로 도피성 출국을 했고, 텔레그램과 카카오톡 계정도 삭제했다. 시의회에서 확보한 PC 역시 일부 포맷이 된 상태이거나 '깡통'으로 알려졌다. 김 시의원이 쓰던 노트북과 태블릿은 경찰이 압수수색 때 확보를 못 했다가 본인이 임의제출했다. 얼마나 자료가 남아있을지는 미지수다.

경찰은 또 다른 핵심 당사자인 강 의원이 제출한 아이폰의 비밀번호도 풀지 못한 상태다.

사건이 4년 전 일어난 만큼 당시 상황을 입증할 수 있는 폐쇄회로(CC)TV 영상이나 등이 휴대전화 위치 정보 등이 남아있을 가능성도 희박하다. 이 때문에 피의자들의 '입'에 의존하는 수사에 한계가 있을 수 있다는 우려도 제기된다.

그간 '늑장 수사', '봐주기 수사' 아니냐는 거센 비판을 받았던 경찰은 강 의원에 대한 조사가 일단락된 뒤 관련자들에 대한 신병확보에 나설 가능성이 거론된다.

<연합>

