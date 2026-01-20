“A zoo, ooh, ooh” 토끼와 여우가 해냈다…‘주토피아2’ 인사이드 아웃 꺾고 할리우드 역대 1위 수익

전 세계가 다시 한번 ‘주토피아’의 마법에 빠졌다. 디즈니의 야심작 ‘주토피아 2’가 전 세계 박스오피스 역사를 새로 쓰며 할리우드 애니메이션의 정점에 올라섰다. 개봉 이후 무서운 속도로 흥행 가도를 달리더니 결국 ‘형님’ 격인 ‘인사이드 아웃 2’가 보유하고 있던 역대 최고 기록마저 갈아치운 것이다.

영화 ‘주토피아2’ 스틸컷.

미국 흥행수입 집계사이트 박스오피스 모조에 따르면 ‘주토피아 2’는 19일(현지시간) 기준 북미 지역에서 3억 9324만 달러와 해외 시장에서 13억 1330만 달러를 벌어들였다. 이를 합산한 전 세계 누적 매출은 총 17억 654만 달러로 한화로는 약 2조 5142억 원에 달하는 액수다. 이는 기존 1위였던 ‘인사이드 아웃 2’의 기록인 16억 9886만 달러를 넘어선 수치로 할리우드 애니메이션 역사상 가장 높은 수익을 올린 작품으로 이름을 올리게 됐다.

이번 기록 경신으로 디즈니는 할리우드 애니메이션 흥행 순위에서 1위부터 3위까지를 모두 자사 작품으로 채우는 진풍경을 연출했다. ‘주토피아 2’가 왕좌를 차지한 데 이어 ‘인사이드 아웃 2’가 2위 그리고 ‘겨울왕국 2’가 3위를 기록하며 명실상부한 ‘애니메이션 왕국’의 저력을 과시했다.

흥미로운 점은 이번 흥행의 결정적 동력이 중국 시장에서 나왔다는 사실이다. ‘주토피아 2’는 중국에서만 6억 1900만 달러 이상을 벌어들이며 중국 내 개봉한 역대 할리우드 영화 중 최고 흥행 기록을 세웠다. 귀여운 캐릭터와 탄탄한 서사가 국가와 문화를 불문하고 보편적인 공감을 끌어낸 결과로 풀이된다.

다만 ‘전 세계 모든 애니메이션’을 통틀어 본다면 아직 넘어야 할 산은 남아 있다. 지난해 중국 애니메이션 ‘너자 2’가 자국 시장의 폭발적인 수요에 힘입어 22억 달러가 넘는 매출을 기록하며 전체 1위 기록을 보유하고 있기 때문이다. 하지만 할리우드 자본과 기술력이 집약된 작품으로서 전 세계 모든 영화를 통틀어 통합 흥행 순위 9위에 이름을 올린 것은 그 자체로 기념비적인 성과다.

앨런 버그먼 디즈니 엔터테인먼트 회장은 이번 성과에 대해 “주토피아 2는 놀라운 성과를 거두었으며 이 모든 것은 전 세계 팬들의 열정 덕분에 가능했다”고 소감을 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지