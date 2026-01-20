서울시 “건강 5대장 챌린지 도전하세요”

서울시가 ‘손목닥터9988’ 애플리케이션을 활용한 ‘건강 5대장 인증 챌린지’를 운영한다. 챌린지에 참여하면 최대 1만포인트를 받을 수 있다.



19일 시에 따르면 건강 5대장 인증 챌린지는 걷기, 체력 측정, 잡곡밥 식사, 남산 둘레길 걷기, 수변활력거점 방문 미션으로 구성됐다. 미션별 인증 시 기본 포인트로 합산 최대 9000포인트, 5개 미션을 모두 완료하면 추가로 1000포인트를 선착순으로 지급한다. 포인트는 5000포인트 단위로 서울페이로 전환해 다양한 서울페이 가맹점에서 쓸 수 있다.



우선 걷기 미션은 하루 8000보 걷기를 주말 하루를 포함해 주 5회 달성하면 된다. 다만 70세 이상인 경우는 하루 5000보씩 걸으면 된다.



체력 측정 미션은 손목닥터9988 앱을 통해 예약한 뒤 ‘서울체력9988 체력인증센터’를 방문해 완료하고 결과를 앱에 연동하면 된다. 서울체력9988 체력인증센터는 체력 측정과 맞춤형 운동 처방을 무료로 받을 수 있는 곳으로, 시내에 11곳이 운영 중이다.



잡곡밥 식사 미션은 시내 잡곡밥을 제공하는 식당에서 식사한 사진과 영수증을 앱에 업로드하면 된다.



시는 시민들이 일상에서 벗어나 서울의 자연을 즐기며 걷는 재미를 느낄 수 있게 남산 둘레길 걷기와 수변활력거점 방문 미션도 넣었다. 남산 무장애길인 북측 순환로(남산케이블카 앞~국립극장 앞)나 하늘숲길(남산도서관~남산체력단련장)을 완주하고, 시내 18개 수변활력거점 중 1곳을 찾아 각각 위치 정보 시스템(GPS) 인증을 하면 된다. 남산 둘레길 코스는 남산공원 누리집, 수변활력거점 위치는 서울 정책 아카이브 누리집에서 확인할 수 있다.



조영창 시 시민건강국장은 “질병은 건강한 습관만으로도 상당 부분 예방할 수 있다”며 “걷기 좋은 길과 건강한 외식 환경, 체력 측정 거점 등을 하나의 건강 경험으로 연결해 시민들이 건강해질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

