“삶의 진정성에 상생 이미지 융합”…화성시, 탈북민 요리연구가 이순실씨 홍보대사 위촉

탈북민 출신으로 국내 요식업계에서 활약 중인 이순실씨가 화성특례시 홍보대사에 위촉됐다.

19일 화성시에 따르면 정명근 화성시장은 이날 시청 중앙회의실에서 열린 위촉식에서 이씨에게 위촉장을 전달하며 시의 매력을 널리 알려 달라고 부탁했다.

19일 화성시청에서 열린 이순실 요리연구가 홍보대사 위촉식에서 정명근 시장(오른쪽)이 이씨에게 위촉패를 전달하고 있다. 화성시 제공

이번 위촉은 이씨가 탈북민으로서 한국 사회에 안정적으로 정착한 경험과 요리연구가로서 쌓아 온 전문성·성실함을 높이 평가해 추진됐다.

이씨는 연 매출 수백억원이 넘는 식품기업을 일군 북한 요리연구가로, 방송 출연과 함께 화성시 청계동에서 이북 음식점을 운영하며 시민과 소통해왔다. 그는 향후 2년간 홍보대사로 시의 위상을 높일 수 있는 시정 홍보 활동을 벌인다.

시는 요리사로서 전문성과 진정성 있는 삶을 살아온 이씨의 경험에 상생·포용·노력이라는 도시 브랜드 이미지를 겹쳐 전달할 방침이다.

정 시장은 “도전과 노력으로 희망의 메시지를 전해온 분을 홍보대사로 모시게 돼 뜻깊다”면서 “삶의 경험과 진정성을 바탕으로 시민들과 공감하며 시의 따뜻하고 긍정적 이미지를 널리 알리는 데 힘이 돼 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

