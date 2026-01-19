울진군, 동서횡단철도 건설 촉구

경북 울진군이 중부권 동서횡단철도 건설사업과 관련, 국가계획 반영을 위해 중앙정부 설득에 나섰다.

군은 19일 국토교통부 장관실을 방문해 중부권 동서횡단철도 건설사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 포함해 달라는 내용의 3개 광역도, 13개 시·군 공동건의문을 제출했다고 밝혔다.

손병복 울진군수를 비롯 13개 도시 시장과 군수가 중부권 동서횡단철도 건설사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 포함해 달라는 내용의 공동건의문을 국토부에 제출하고 있다. 울진군 제공

이번 방문은 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획 확정을 앞두고, 그동안 남북축 중심으로 구성된 국가 철도망의 한계를 보완하고 서산시에서 울진군에 이르는 중부권의 취약한 동서축 철도망 확충 필요성을 직접 전달하기 위해 마련했다.

중부권 동서횡단철도는 충남 서산·당진·예산·아산·천안, 충북 청주·증평·괴산, 경북 문경·예천·영주·봉화·울진을 잇는 총연장 약 330km의 초광역 철도망으로, 국토 동서를 연결하는 핵심 인프라로 주목받고 있다.

울진군을 포함한 13개 시·군 협력체는 이날 공동건의문을 통해 중부권 동서횡단철도가 이재명 대통령 국정운영 5개년 계획에 반영된 지역공약 사업임을 강조하며, 한반도의 동서를 2시간대로 연결해 물류·관광 경제벨트를 구축할 국가 균형발전의 핵심 사업이라고 강조했다.

중부권 동서횡단철도가 구축되면 ▲서산~울진 간 2시간대 이동을 통한 물류·관광 경제벨트 형성 ▲원자력수소 국가산업단지 대량 수송체계 확보 ▲동해안 철도와 내륙 연결 철도망 완성 ▲대구·경북 순환철도 연계 ▲지방 소멸 위기 극복과 국가 균형발전 실현 등 다양한 파급 효과가 기대된다.

이 사업은 지난 2016년 12개 시·군이 협력체를 구성해 본격 추진하기 시작했고, 2022년 증평군이 합류하면서 현재는 13개 시·군이 중부권 공동의 현안 사업으로 힘을 모으고 있다.

협력체는 2016년 62만 명, 2021년 17만 명의 주민 서명부를 정부에 제출하는 등 지역사회의 강력한 공감대를 지속적으로 전달해 왔다.

그 결과 2019년 제3차 국가철도망 구축계획에는 일부 노선이, 2021년 제4차 국가철도망 구축계획에는 전 구간이 추가검토 사업으로 반영되는 성과를 거뒀고, 제19대, 제20대 대통령 지역공약을 거쳐 제21대 대통령 국정운영 5개년 계획에도 포함됐다.

손병복 울진군수는 "중부권 동서횡단철도는 충남·충북·경북 650만 시·도민의 오랜 염원이자 대한민국 철도 네트워크의 완결성을 높이는 핵심 사업인 만큼 반드시 철도망 구축계획에 반영돼야 한다"고 강조했다.

