경주시, 국제회의복합지구 국비 전국 최다 확보… 대표 마이스 거점 입지 재확인

경주시는 경북도, (재)경주화백컨벤션뷰로와 함께 문화체육관광부의 ‘2026년 국제회의복합지구 활성화 지원사업’ 공모에서 전국 8개 지자체 가운데 가장 많은 국비를 확보했다고 19일 밝혔다.

경주국제회의복합지구는 2022년 12월 화백컨벤션센터와 보문관광단지 일원 178만㎡ 규모로 지정된 이후, 4년 연속 국제회의복합지구 활성화 지원사업에 선정됐다. 사업은 경주화백컨벤션뷰로가 맡고 있다.

경주 보문관광단지 전경. 경주시 제공

경주시는 올해 확보한 국비 3억 5000만 원을 포함해 총 7억 원을 들여 경주국제회의복합지구 활성화 사업을 추진할 계획이다.

이번 성과는 2025년 APEC 정상회의 개최를 통해 축적된 국제행사 운영 경험을 바탕으로, 회의·숙박·관광·전시·운영 인프라를 유기적으로 연계해 국제회의 환경을 지속적으로 구축해 온 경주국제회의복합지구의 운영 역량이 반영된 결과로 평가된다.

아울러 지난해 12월에는 소노캄 경주와 더케이호텔 경주 등 2곳의 숙박시설이 국제회의집적시설로 추가 지정을 받았다.

이에 따라 국제회의복합지구의 공간적 범위가 확대되고 숙박 인프라가 보강되면서, 국제회의 참가자를 위한 서비스 제공 여건도 한층 개선될 것으로 기대된다.

경주국제회의복합지구는 올해 국비 지원을 바탕으로 △지역 특화 콘텐츠를 활용한 환경 개선 △국제회의 집적시설 공동 마케팅 △스마트(디지털) 인프라 구축 △지속가능한 산업 생태계 강화 등 4개 핵심 사업을 중점 추진해 경주 마이스(MICE) 산업의 경쟁력을 높일 계획이다.

주낙영 경주시장은 “2년 연속 전국 최대 규모의 국비 확보는 경주국제회의복합지구가 국가 차원의 국제회의 거점으로 성장하고 있음을 보여주는 성과”라며 “APEC 이후에도 국제회의와 기업행사 유치를 위한 마케팅과 콘텐츠 고도화를 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편, 국제회의복합지구 활성화 지원사업은 문화체육관광부가 국제회의복합지구로 지정된 지자체를 대상으로, 지구 내 공간 활용과 기반 조성, 국제회의 집적시설 간 연계를 지원하기 위해 2019년부터 추진 중인 국비 지원사업이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지